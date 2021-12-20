Melek Mosso'nun sevgilisi bakın kim çıktı klipte birlikte rol almışlardı... Görüntülendiklerini fark etmediler, yakayı fena ele verdiler

Aşklarını basın mensuplarından köşe bucak kaçarak yaşayan iki sevgili, eğlenceye çıktıkları gece yakayı ele vermiş oldu. Mosso, bir ara sahneye çıkıp şarkı söyledi. Sağdıç ise o anları videoya kaydetti. Şarkıcı, sevgilisini geçtiğimiz günlerde çıkardığı 'Kirpiklerin' şarkısının klibinde de oynatmış, ikili klipte de iki sevgiliyi canlandırmıştı.