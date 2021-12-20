Melek Mosso'nun sevgilisi bakın kim çıktı klipte birlikte rol almışlardı... Görüntülendiklerini fark etmediler yakayı fena ele verdiler
Melek Mosso'nun sevgilisi bakın kim çıktı, klipte birlikte rol almışlardı... İlk kez yan yana görünen ikili, kameraları fark etmeyince eğlencede yakayı ele verdi. Şarkıcı Melek Mosso, sevgilisini geçtiğimiz günlerde çıkardığı 'Kirpiklerin' şarkısının klibinde de oynatmış, ikili klipte de iki sevgiliyi canlandırmıştı. İşte Melek Mosso ve sevgilisi...
20.12.2021 15:32
- Son Güncelleme: 20.12.2021 15:39
Melek Mosso'nun sevgilisi bakın kim çıktı klipte birlikte rol almışlardı... Görüntülendiklerini fark etmediler, yakayı fena ele verdiler
Melek Mosso, geçtiğimiz akşam sevgilisi Serkan Sağdıç ile objektiflere takıldı. Milliyet'in haberine göre, görüntülendiklerinden habersiz müzik eşliğinde dans ederek aşk yaşayan sevgililerin, uzun süredir birlikte olduğu öğrenildi.
Aşklarını basın mensuplarından köşe bucak kaçarak yaşayan iki sevgili, eğlenceye çıktıkları gece yakayı ele vermiş oldu. Mosso, bir ara sahneye çıkıp şarkı söyledi. Sağdıç ise o anları videoya kaydetti. Şarkıcı, sevgilisini geçtiğimiz günlerde çıkardığı 'Kirpiklerin' şarkısının klibinde de oynatmış, ikili klipte de iki sevgiliyi canlandırmıştı.