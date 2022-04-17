Emre Altuğ’dan iki çocuğunun annesi Çağla Şıkel’le ilgili bomba itiraf! ‘Evlilikte asıl istediğim şey…’ diyen Emre bir konuştu pir konuştu

Bu hafta 52 yaşına girdin, doğum günün kutlu olsun. Ne hissettiriyor yeni yaş?

Hissiyatı 30'larda olan bir adamım. Çünkü biraz geç kabullenenlerdenim.

Nasıl yani?

Mesela bir şey çok moda olur ama benim onu içselleştirmem gerekir.