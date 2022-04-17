Emre Altuğ'dan iki çocuğunun annesi Çağla Şıkel'le ilgili bomba itiraf! ‘Evlilikte asıl istediğim şey…’ diyen Emre bir konuştu pir konuştu
Emre Altuğ'dan iki çocuğunun annesi Çağla Şıkel'le ilgili bomba itiraflar peş peşe geldi. 'Evlilikte asıl istediğim şey…' diyen Emre bir konuştu pir konuştu... Çağla Şıkel, 2008 yılında nikah masasına oturduğu şarkıcı Emre Altuğ ile 2015'te boşanmıştı. Bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğu dünyaya getiren Şıkel, boşanmanın ardından eski eşi Emre ile arkadaş kalmayı başaran ünlülerden... Emre Altuğ verdiği röportaj hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Emre Altuğ'nun eski eşi Çağla Şıkel ve çocukları hakkında yaptığı açıklamalar kısa sürede gündem oldu. İşte Emre Altuğ'dan yıllar sonra gelen çok konuşulan itiraflar…
BİR KONUŞTU PİR KONUŞTU
Emre Altuğ'dan iki çocuğunun annesi Çağla Şıkel'le ilgili bomba itiraf! 'Evlilikte asıl istediğim şey…' diyen Emre bir konuştu pir konuştu... İşte Emre Altuğ'dan gelen itiraflar.
Hiç yaşlanmamanın sırrı ne? Botoks, estetik, kremler...
Krem falan kullanamam, öyle bir sabrım hiç yok. Estetik de yaptırmadım. Yüzüm gözüm genetik. Sadece bir arkadaşım aracılığıyla arada bir vitamin iğnesi yaptırıyorum. Rahmetli annem de yaşını göstermezdi. Babam 90 yaşında, hâlâ yaşını göstermiyor.
Şimdi nasıl bir dönemdesin?
Pandemi beni çok aşağıya çekti. Biraz durdum. 'Testosteron' ve 'Azizname' isimli iki oyunum vardı. Sadece 'Güldür Güldür' ve 'Sihirli Annem' dizisini yaptım. Zaman geçip kafamı toparladıktan sonra pandemi miskinliğini üzerimden attım. Şu an bir albüme yakın şarkı üretmiş durumdayım. Onların heyecanını yaşıyorum.
Biraz başa dönsek... 'İbreti Alem' şarkın listelerde zirvede. Esmer, yakışıklı bir çocuk hayatımıza giriyor...
Yine yaşını göstermeyen (gülüyor). O zaman herkes beni 20 zannediyordu ama 30'larıma yaklaşmıştım.