Burak Özçivit ile ikinci bebeğine hamile olan eşi Fahriye Evcen'in Bodrum'daki evine bakın! 800 yıllık tarihi geçmişe sahip hayalet köydeler
Burak Özçivit ile ikinci bebeğine hamile olan eşi Fahriye Evcen'in Bodrum'daki evine bakın! 800 yıllık tarihi geçmişe sahip hayalet köyde oğulları Karan ile kafa dinlemeye giden ünlü çift şu sıralar oldukça heyecanlı... Çalıkuşu dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak ile Fahriye, 2017 yılında dünyaevine girdi. Mutlu evliliklerini 2019 yılında dünyaya gelen evlatları Karan ile taçlandıran ikili şimdilerde ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. İşte şu sıralar Karakaya köyüne 200 metre uzaklıkta tatil yapan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in evi...
Burak Özçivit ile ikinci bebeğine hamile olan eşi Fahriye Evcen'in Bodrum'daki evine bakın! 800 yıllık tarihi geçmişe sahip hayalet köydeler...
9 yıl önce 'Çalıkuşu' dizisinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen (35) ile Burak Özçivit (37), ilişkilerini 2017'de nikah masasına taşımıştı. Oyuncu çift, 2019 yılında çocukları Karan'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı.
"UYKUSUZ GECELERE ALIŞKINIM"
Keyifli halleriyle dikkat çeken ikili, "Biz de yeni öğrendik. İnanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım. Kapalı yola girdim farkında olmadan. 'Kız mı olsun, erkek mi olsun?' modunda değiliz. Sağlıklı vatana, millete hayırlı evlat olsun, yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım." açıklamasını yaptı.
Bodrum'da 800 yıllık tarihi bir geçmişe sahip olan Karakaya köyü, şimdilerde hayalet köy olarak anılıyor.