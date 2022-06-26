Burak Özçivit ile ikinci bebeğine hamile olan eşi Fahriye Evcen'in Bodrum'daki evine bakın! 800 yıllık tarihi geçmişe sahip hayalet köydeler...

"UYKUSUZ GECELERE ALIŞKINIM"

Keyifli halleriyle dikkat çeken ikili, "Biz de yeni öğrendik. İnanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım. Kapalı yola girdim farkında olmadan. 'Kız mı olsun, erkek mi olsun?' modunda değiliz. Sağlıklı vatana, millete hayırlı evlat olsun, yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım." açıklamasını yaptı.