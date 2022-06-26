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Haberler Magazin Gülenay Kalkan'ın eşi bakın hangi usta isim çıktı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın efsane oyuncusuyla çok büyük bir aşk yaşamıştı...

Gülenay Kalkan'ın eşi bakın hangi usta isim çıktı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın efsane oyuncusuyla çok büyük bir aşk yaşamıştı...

Gülenay Kalkan bakın hangi usta ismin eşi çıktı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın efsane oyuncusuyla çok büyük bir aşk yaşamıştı... 26 Nisan 1959 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Gülenay Kalkan, 14 yaşında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne öğrenci olarak girdi. Tiyatro yüksek bölümünden mezun olup Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başladı. 2013 yılında kendisi gibi tiyatro kökenli usta oyuncu ile dünyaevine giren Gülenay Kalkan 2019 yılında eşini kaybederek derin bir üzüntü yaşadı. O dönem, "Bizimkisi çok büyük bir aşktı" diyen Gülenay Kalkan'ın eşi, EDHO'nun efsane ismiydi...

26.06.2022 11:45 - Son Güncelleme: 26.06.2022 11:49
Gülenay Kalkan’ın eşi bakın hangi usta isim çıktı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın efsane oyuncusuyla çok büyük bir aşk yaşamıştı...

Gülenay Kalkan'ın eşi bakın hangi usta isim çıktı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın efsane oyuncusuyla çok büyük bir aşk yaşamıştı ünlü oyuncu Gülenay Kalkan...

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Gülenay Kalkan’ın eşi bakın hangi usta isim çıktı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın efsane oyuncusuyla çok büyük bir aşk yaşamıştı...

Gülenay Kalkan, değeri 10 milyon liranın üzerinde olan evin satışıyla ilgili üvey kızı Zeynep Ünlüoğlu'na izale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi) davası açmıştı. Dava süreciyle ilgili Hürriyet'e açıklama yapan oyuncu, evin satışının yapıldığını belirtti.

Gülenay Kalkan’ın eşi bakın hangi usta isim çıktı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın efsane oyuncusuyla çok büyük bir aşk yaşamıştı...

Üvey kızıyla aralarında herhangi bir ihtilaf olmadığını belirten Kalkan şöyle konuştu:
"Bodrum'daki evin satışının hızlandırılması için bu davayı açtık. İşimizi yasal yolla çözmek istedik. Davalık olma nedenimiz bu. Yoksa Zeynep ile aramızda bir problem yok. Eşimin mirasıyla ilgili üvey kızımla hiçbir sorunumuz olamaz. Acımız hâlâ ilk günkü gibi taze. Aramızda dairenin satışıyla ilgili ufak bir sorun vardı. O da çözüldü. Zeynep benim karşı karşıya oturup görüştüğüm, konuştuğum bir insan."

Gülenay Kalkan’ın eşi bakın hangi usta isim çıktı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın efsane oyuncusuyla çok büyük bir aşk yaşamıştı...

Sanat camiasında Tarık Ünlüoğlu'nun büyük bir saat koleksiyonu olduğu biliniyordu. İddiaya göre Gülenay Kalkan ile Zeynep Ünlüoğlu bu saatlerin paylaşımı nedeniyle de davalık olmuştu. Gülenay Kalkan konu hakkında "Saat diye bir şey yok. Saatlerle ilgili hiçbir problem yok" açıklamasını yaptı.

Gülenay Kalkan’ın eşi bakın hangi usta isim çıktı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın efsane oyuncusuyla çok büyük bir aşk yaşamıştı...

EDHO'da Ünal Kaplan, Kurtlar Vadisi'nde 'Testere Necmi' rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Ünal Kaplan'ın ölümünün ardından Gülenay Kalkan yaşadığı süreci ve birbirlerine karşı hissettikleri büyük aşkı anlatmıştı...

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