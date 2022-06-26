Gülenay Kalkan’ın eşi bakın hangi usta isim çıktı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın efsane oyuncusuyla çok büyük bir aşk yaşamıştı...

Üvey kızıyla aralarında herhangi bir ihtilaf olmadığını belirten Kalkan şöyle konuştu:

"Bodrum'daki evin satışının hızlandırılması için bu davayı açtık. İşimizi yasal yolla çözmek istedik. Davalık olma nedenimiz bu. Yoksa Zeynep ile aramızda bir problem yok. Eşimin mirasıyla ilgili üvey kızımla hiçbir sorunumuz olamaz. Acımız hâlâ ilk günkü gibi taze. Aramızda dairenin satışıyla ilgili ufak bir sorun vardı. O da çözüldü. Zeynep benim karşı karşıya oturup görüştüğüm, konuştuğum bir insan."