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Haberler Magazin Nur Fettahoğlu'nun yatak odası pozları olay! 41 yaşındaki oyuncuyu görenler: "Mahidevran Sultan 2022'ye fırlarsa..."

Nur Fettahoğlu'nun yatak odası pozları olay! 41 yaşındaki oyuncuyu görenler: "Mahidevran Sultan 2022'ye fırlarsa..."

Nur Fettahoğlu'nun yatak odası pozları olay! 41 yaşındaki oyuncuyu görenler, "Mahidevran Sultan 2022'ye fırlarsa..." yorumlarıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Nur Fettahoğlu Instagram pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Aşk-ı Memnu dizisinde Peyker, Muhteşem Yüzyıl dizisinde ise Kanuni'nin ilk eşi ve ilk aşkı olan Mahidevran Sultan karakterine hayat veriyordu güzel oyuncu...

26.06.2022 10:21 - Son Güncelleme: 26.06.2022 10:26
Nur Fettahoğlu’nun yatak odası pozları olay! 41 yaşındaki oyuncuyu görenler: Mahidevran Sultan 2022’ye fırlarsa...

"MAHİDEVRAN SULTAN 2022'YE FIRLARSA..."

Nur Fettahoğlu'nun yatak odası pozları olay! 41 yaşındaki oyuncuyu görenler, "Mahidevran Sultan 2022'ye fırlarsa..." yorumlarıyla dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Nur Fettahoğlu’nun yatak odası pozları olay! 41 yaşındaki oyuncuyu görenler: Mahidevran Sultan 2022’ye fırlarsa...

Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Babil ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde başarılı oyunculuyla dikkat çeken Nur Fettahoğlu Instagram pozlarıyla gündeme geliyor.

Nur Fettahoğlu’nun yatak odası pozları olay! 41 yaşındaki oyuncuyu görenler: Mahidevran Sultan 2022’ye fırlarsa...

Güzelliğiyle ve zaman zaman da zayıflığıyla gündeme gelen bir çocuk annesi ünlü oyuncu son olarak yatak odasında verdiği pozlarla adından söz ettirdi.

Nur Fettahoğlu’nun yatak odası pozları olay! 41 yaşındaki oyuncuyu görenler: Mahidevran Sultan 2022’ye fırlarsa...

Ayna karşısında poz veren Nur Fettahoğlu'nu gören hayranları fotoğrafa beğeni ve yorum yağdırdı.

Nur Fettahoğlu’nun yatak odası pozları olay! 41 yaşındaki oyuncuyu görenler: Mahidevran Sultan 2022’ye fırlarsa...

Nur Fettahoğlu'ndan gelen bu karelerin ardından yaşı ve boyu merak konusu oldu. İşte 41 yaşındaki Nur Fettahoğlu'nun boyu olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...

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