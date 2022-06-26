Nur Fettahoğlu'nun yatak odası pozları olay! 41 yaşındaki oyuncuyu görenler: "Mahidevran Sultan 2022'ye fırlarsa..."
Nur Fettahoğlu'nun yatak odası pozları olay! 41 yaşındaki oyuncuyu görenler, "Mahidevran Sultan 2022'ye fırlarsa..." yorumlarıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Nur Fettahoğlu Instagram pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Aşk-ı Memnu dizisinde Peyker, Muhteşem Yüzyıl dizisinde ise Kanuni'nin ilk eşi ve ilk aşkı olan Mahidevran Sultan karakterine hayat veriyordu güzel oyuncu...
26.06.2022 10:21 - Son Güncelleme: 26.06.2022 10:26
"MAHİDEVRAN SULTAN 2022'YE FIRLARSA..."
Nur Fettahoğlu'nun yatak odası pozları olay! 41 yaşındaki oyuncuyu görenler, "Mahidevran Sultan 2022'ye fırlarsa..." yorumlarıyla dikkat çekti.
Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Babil ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde başarılı oyunculuyla dikkat çeken Nur Fettahoğlu Instagram pozlarıyla gündeme geliyor.