Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir'in aşk listesi çok kabarık! Demet Özdemir eski sevgilileri...

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile sezon finali yapmaya hazırlanan 28 yaşındaki güzel oyuncu Demet Özdemir, hem yer aldığı reklam projeleri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Son dönemin en popüler isimlerinden biri haline gelen Demet Özdemir'in her adımı olay yaratıyor. Geçtiğimiz günlerde Survivor'a da konuk olan Demet Özdemir güzelliğiyle herkesi büyülemişti. Bu ksfst göz önünde olan Demet Özdemir hakkında her detayın merak edilmesi de kaçınılmaz. Demet Özdemir hakkında araştırma yapanlar en çok da sevgilisi kimdir sorusunun yanıtı alıyor. Demet Özdemir'in eski sevgilileriyle karşılaşanlar şaşıp kalıyor. O listede kimler kimler yok. İşte başta Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Zeynep'i Demet Özdemir olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.