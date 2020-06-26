Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir'in aşk listesi çok kabarık! Demet Özdemir eski sevgilileri...
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile sezon finali yapmaya hazırlanan 28 yaşındaki güzel oyuncu Demet Özdemir, hem yer aldığı reklam projeleri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Son dönemin en popüler isimlerinden biri haline gelen Demet Özdemir'in her adımı olay yaratıyor. Geçtiğimiz günlerde Survivor'a da konuk olan Demet Özdemir güzelliğiyle herkesi büyülemişti. Bu ksfst göz önünde olan Demet Özdemir hakkında her detayın merak edilmesi de kaçınılmaz. Demet Özdemir hakkında araştırma yapanlar en çok da sevgilisi kimdir sorusunun yanıtı alıyor. Demet Özdemir'in eski sevgilileriyle karşılaşanlar şaşıp kalıyor. O listede kimler kimler yok. İşte başta Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Zeynep'i Demet Özdemir olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile sezon finali yapmaya hazırlanan 28 yaşındaki güzel oyuncu Demet Özdemir, hem yer aldığı reklam projeleri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Son dönemin en popüler isimlerinden biri haline gelen Demet Özdemir'in her adımı olay yaratıyor. Geçtiğimiz günlerde Survivor'a da konuk olan Demet Özdemir güzelliğiyle herkesi büyülemişti. Bu ksfst göz önünde olan Demet Özdemir hakkında her detayın merak edilmesi de kaçınılmaz. Demet Özdemir hakkında araştırma yapanlar en çok da sevgilisi kimdir sorusunun yanıtı alıyor. Demet Özdemir'in eski sevgilileriyle karşılaşanlar şaşıp kalıyor. O listede kimler kimler yok. İşte başta Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Zeynep'i Demet Özdemir olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.
26.06.2020 12:34
- Son Güncelleme: 26.06.2020 12:34
KAAN YILDIRIM
Demet Özdemir'in Can Yaman'la ayrılığından kısa bir süre sonra Kaan Yıldırım'la anılması gündeme bomba gibi düştü. Çünkü buradaki asıl olay Kaan Yıldırım'ın Seçkin Özdemir'in en yakın arkadaşlarından biri olmasıydı. Bodrum'da bir yazlığın havuzunda baş başa görüntülenen ikili sonradan iddiaları reddetti. Seçkin Özdemir'e gereken açıklamayı yaptığını ve haberlerin uydurma olduğunu açıklayan Demet Özdemir'in, tatilde Kaan Yıldırımla sarmaş dolaş olduğu kolunu öptüğü, başını göğsüne yaslarken görüldüğü söylenmiş ve ikilinin yakalandığını fark ettiği anda Kaan Yıldırım'ın paniği bu haberin uzun bir süre konuşulmasına neden olmuştu.
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