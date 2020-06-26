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Buse Varol Instagram'dan itiraf etti! Alişan'ın eşi Buse Varol: Karnımdaki 5 haftalık bebeğimin...

Alişan ve ailesinin geçirdiği trafik kazası sonrası eşi Buse Varol, Instagram'dan hamile olduğunu itiraf etti. yaşadığı korku dolu anları anlatan Buse Varol, kazadan sağ kurtuldukları için şanslı olduğunu ifade ederken, "Bizi Burak'ın ve karnımdaki 5 haftalık bebeğimin melekleri korudu buna eminim. Allah bizi resmen pamuklara sarıp korudu. Ufak tefek yaralarla atlattık. Ailelerimize bağışladı Allah. Yazacak çok şeyim var ama sığdıramam... Yanımızda olan herkesten Allah razı olsun..." dedi.

26.06.2020 14:08 - Son Güncelleme: 26.06.2020 14:14
Buse Varol Instagram'dan itiraf etti! Alişan'ın eşi Buse Varol: Karnımdaki 5 haftalık bebeğimin...

İstanbul'dan İzmir'e giderken trafik kazası geçiren, otobanda bariyerlere çarpıp 3 takla attıktan sonra 30 metre sürüklenen arabadan eşi Alişan, çocuğu ve bakıcılarıyla birlikte sağ çıkan Buse Varol, Instagram hesabından kaza sonrası ilk paylaşımı yaptı.

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Buse Varol Instagram'dan itiraf etti! Alişan'ın eşi Buse Varol: Karnımdaki 5 haftalık bebeğimin...

"5 HAFTALIK BEBEĞİMİN..."
Eşi Alişan ve 2 yaşındaki çocuklarıyla bir pozunu paylaşan Buse Varol, şu ifadeleri kullandı: Allah'a binlerce şükürler olsun, biz yeni bir hayata başladık. Allah evladıma, bana, eşime ve dadımıza bir şans daha verdi. İnanılmaz korkunç ve felaket dakikalar yaşadık. Birdaha yaşatmasın Allah'ım. Hiçkimseye. Bu süreçte arayan, mesaj atan, DM'den yazan, bir şekilde bize ulaşmaya çalışıp, bizi merak eden herkese çok teşekkür ederim. Ne kadar çok sevenimiz varmış. Ne güzel insanlar biriktirmişiz. Ne kadar şükretsem de az kalır. Bizi Burak'ın ve karnımdaki 5 haftalık bebeğimin melekleri korudu buna eminim. Allah bizi resmen pamuklara sarıp korudu. Ufak tefek yaralarla atlattık. Ailelerimize bağışladı Allah. Yazacak çok şeyim var ama sığdıramam..Yanımızda olan herkesten Allah razı olsun.

Buse Varol Instagram'dan itiraf etti! Alişan'ın eşi Buse Varol: Karnımdaki 5 haftalık bebeğimin...

Alişan ve ailesinin geçirdiği kaza sonrasında uzun süre küs kaldığı ancak Burak bebeğin doğumu ile aralarındaki buzları eriten çiftin yakın arkadaşı Demet Akalın'dan açıklama geldi.

Buse Varol Instagram'dan itiraf etti! Alişan'ın eşi Buse Varol: Karnımdaki 5 haftalık bebeğimin...

Alaçatı'da dün akşam bir mekanda yemek yiyen Akalın ve beraberindekiler, saat 23.00 sıralarında ayrıldı. Mekandan maskesiz olarak çıktığı görülen Akalın, "Biz aynı evde kalıyoruz, onun için maske takmama gerek yok" dedi.

Buse Varol Instagram'dan itiraf etti! Alişan'ın eşi Buse Varol: Karnımdaki 5 haftalık bebeğimin...

POLİSLERİ GÖRÜNCE MASKE TAKTI

Bir süre sonra karşıdan gelen polisleri fark eden Akalın, elindeki paketten çıkardığı maskeyi hemen takarken, yanındakilere de maske verdi. Akalın, polislerle de selamlaştı.

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