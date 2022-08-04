Burak Kut’un eşi süper minisiyle sosyal medyayı ateşe verdi! Burak Kut’un eşi meğer ünlüymüş ’neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi’

"10 yaşından beri bir kadının eğitiminin önemli olduğunun bilincinde olup doktor olmam, genetikte, psikolojide doktora yapmam, 3 dil bilmem, yurt dışında sağlık şirketi kurup ülkeme faydalı olmam, ailem ve çocuğum dışında kimsenin ailesiyle ilgilenmemem… Bence bunların hiçbiri değildir. Allah çirkin şansı versin."

İşte başta Burak Kut ve eşi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...