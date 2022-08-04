Burak Kut’un eşi süper minisiyle sosyal medyayı ateşe verdi! Burak Kut'un eşi meğer ünlüymüş 'neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi'
90'lı yılların en hit çıkışını yakalayan 48 yaşındaki Kut, 2011 yılında Estetisyen Dr. Cansen Yeni ile evlendi ve çift aynı yıl Aden Bucan adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldı. Burak Kut'un eşi Cansen Yeni sosyal medya gündeminde. 45 bini aşkın takipçili hesabında minili paylaşım yapan Cansen Yeni sosyal medyayı salladı. Yeni'nin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Burak Kut'un eşi Cansın Yeni Instagram pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
90'lı yıllara damga vuran ünlü popçu Burak Kut şimdilerde tam bir aile babası. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuktaki yeteneğini de kanıtlayan Burak Kut yıllara meydan okuyor. Burak Kut, 2011 yılında Estetisyen Dr. Cansen Yeni ile hayatını birleştirdi. Çift aynı yıl ilk çocukları Aden Bucan'ı kucağına aldı.
TOKAT GİBİ CEVAP
Burak Kut'un eşi Cansen Yeni Kut son olarak takipçisinden gelen yoruma verdiği cevapla dikkat çekmişti. Cansen Kut, takipçisinin 'Burak neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi bilmem ama gönül bu' şeklindeki yorumuna şu sözlerle yanıt vermişti:
"10 yaşından beri bir kadının eğitiminin önemli olduğunun bilincinde olup doktor olmam, genetikte, psikolojide doktora yapmam, 3 dil bilmem, yurt dışında sağlık şirketi kurup ülkeme faydalı olmam, ailem ve çocuğum dışında kimsenin ailesiyle ilgilenmemem… Bence bunların hiçbiri değildir. Allah çirkin şansı versin."
İşte başta Burak Kut ve eşi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...
Hem müziği, hem de kişiliğiyle bir anda dikkatleri üzerine çeken ve Türkiye'nin "Bebetosu" lakabı yakıştırılan Burak Kut, sosyal medyada da ilgi ile takip ediliyor.