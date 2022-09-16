67’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu balkon pozuyla büyüledi! Son halini gören dilini ısırdı! Tarık Akan’ın biricik partneri...
Babasını çok erken yaşta kaybedince okulu bırakan Gülşen Bubikoğlu, tarihler 1973'ü gösterdiğinde Ses dergisinin açmış olduğu yarışmaya katıldı ve ikinci seçildi. Ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler alan Bubikoğlu, Yaban filmi ile ilk kamera önü deneyimini yaşadı. Hem yeteneği hem güzelliğiyle fırtınalar estiren Gülşen Bubikoğlu; Mahçup Delikanlı, Gırgıriye, Ah Nerede, Alev Alev ve daha nicesinde rol aldı. Özellikle Tarık Akan ile başrolünü üstlendiği filmlerle hafızalara kazınan oyuncu, son günlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Çoğunlukla karakalem çalışmalarını paylaşan Bubikoğlu, bu kez balkon pozunu yayınladı ve son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. İşte 67 yaşındaki Yeşilçam yıldızının son hali...
16.09.2022 20:55 - Son Güncelleme: 16.09.2022 20:55
Baba tarafı Çerkes, anne tarafı ise Arnavut kökenli olan Gülşen Bubikoğlu, 1973'ten 2004'e kadar kariyerini sürdürdü ve hem yeteneği hem de güzelliğiyle her dönem adından söz ettirdi.
Yaban filmiyle başlayan Yeşilçam serüveninde birçok yapımda rol alan Bubikoğlu, Tarık Akan ve Cüneyt Arkın gibi birçok efsane isimler çalıştı.
Özellikle Gırgıriye, Ah Nerede, Alev Alev filmleriyle hafızalara kazınan Bubikoğlu, son günlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.