Kenan Doğulu, Emel Sayın’ı bakın neresinden öptü! Yeşilçam’ın mavi boncuğu uyardı ancak nafile! “Beren Saat görmesin ve duymasın”
Yeşilçam'ın ve sahnelerin mavi boncuğu Emel Sayın, Kenan Doğulu ile birlikte İstanbul'da konser verdi. İkilinin hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattığı konserde; Kenan Doğulu, Emel Sayın'ı öpücüklere boğdu. Sayın'ın "Çok öpüyorsun, Beren görmesin" uyarılarına aldırış etmeyen Doğulu, ünlü sanatçıyı göğsünden de öperek herkesi şoke etti. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Kenan Doğulu ile Emel Sayın'ın konsere damga vuran o anları...
16.09.2022 18:58 - Son Güncelleme: 16.09.2022 19:04
Emel Sayın ile Kenan Doğulu, önceki akşam İstanbul'da sevenleriyle buluştu. Aynı sahneyi paylaşan iki sanatçı, şarkıları ve güçlü sesleriyle izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşandı.
Ancak konsere Kenan Doğulu'nun Emel Sayın'ı öpücüklere boğduğu anlar damga vurdu.
Emel Sayın da bu duruma kayıtsız kalamayarak meslektaşına "Çok öpüyorsun beni. Beren duymasın, görmesin" diyerek takıldı.
Beren Saat'in nerede olduğu soran ve Doğulu'dan "İşi var." cevabını alan Sayın, "Keşke burada olsaydı. Olsaydı, böyle olmazdı" ifadelerini kullandı.