Bülent Ersoy'dan ilginç itiraf: Hiç mayo kullanmadan yanıyorum... Diva'yı görenler şok oldu...
Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy, geçtiğimiz gece Yalova'da bir otelin açılış gecesinde sahnedeydi. Havuz başında gerçekleşen konseri 1000 kişi izledi. Diva coştukça coştu ve tam 4 saate yakın sahnede kaldı. Gazetecilerin "Çok da güzel yanmışsınız odanıza girince gözümüzü aldınız, yurtdışındaymışsınız" cümlesi üzerine Diva İspanya Marbella'da olduğunu ve neden yurtdışında tatil yapmayı tercih ettiğini açıkladı. 67 yaşındaki Bülent Ersoy'un, sizleri çok seviyorum, sizler görevlerinizi yapıyorsunuz ama ben o şekilde görüntülenmek istemiyorum" diyerek kahkahalı ve neşeli bir cevap verdi ve ardından cümlesini tamamladı: Çünkü ben hiç mayo kullanmadan yanıyorum. Marbella'da çıplaklar kampında rahatım! İşte Bülent Ersoy'dan çok konuşulacak sözler!
Bülent Ersoy, geçtiğimiz gece Yalova'nın ilk ve tek 5 yıldızlı otelinin açılış gecesinde sahnedeydi. Havuz başında gerçekleşen konseri 1000 kişi izledi. Diva sahnede coştukça coştu ve tam 4 saate yakın sahnede kaldı. Konser sonunda ayakta alkışlanan 67 yaşındaki Bülent Ersoy, gazetecilerin sorularına verdiği yanıtla magazin gündemine oturdu.
MARBELLA'DA BRONZLAŞMIŞ
Konser öncesi İstanbul'dan gelen basın mensuplarıyla, hazırlandığı 650 m2'lik kral dairesinde biraraya gelen Bülent Ersoy'a gazetecilerin "Çok şıksınız Bülent Hanım" demesi üzerine Diva'dan "Gülşah Saraçoğlu hazırladı, beğendiniz mi?" sorusu geldi "Çok beğendik çok şıksınız" cümlesine üzerine Diva,"Ben de çok beğendim, soruyorum ki biraz şımarayım" yanıtını verdi.
"MAYO KULLANMADAN YANIYORUM!"
Gazetecilerin "Çok da güzel yanmışsınız odanıza girince gözümüzü aldınız, yurtdışındaymışsınız" cümlesi üzerine Diva, "İspanya'daydım, Marbella'daydım" yanıtı verdi. "Türkiye'de tatil yapmama nedeniniz ne" sorusuna ise, "Sizler. Hem seviyorum hem sevmiyorum dermişim yok demem, sizleri çok seviyorum, sizler görevlerinizi yapıyorsunuz ama ben o şekilde görüntülenmek istemiyorum" diyerek kahkahalı ve neşeli bir cevap verdi ve ardından cümlesini tamamladı: Çünkü ben hiç mayo kullanmadan yanıyorum. Marbella'da çıplaklar kampında rahatım!
Basın mensupları Bülent Ersoy'a "Biz de sizi seviyoruz Bülent Hanım" diyerek teşekkür ettiler.
INSTAGRAM'DAKİ YAŞLANMA AKIMI İÇİN: BENİM YAŞIM YOK
Instagram'da yoğun ilgi gören ünlülerin yaşlanmış fotoğraflarını paylaşmalarına, kendi hesabından normal fotoğrafını koyarak katılan Bülent Ersoy'a basın mensupları niye normal fotoğrafını koyduğunu da sordular. Ersoy, "Ben o yaşlanıyor, öbürü gençleşiyor diye aynı şeyi yapmam. Çünkü ben her zaman söylüyorum, benim yaşım yok! O yüzden olduğum halimdeki fotoğrafımı koydum, fotoğrafım hiç ellenmedi, dillenmedi. Benim yaşım yok!" dedi. "Yaşı olmamayı nasıl beceriyorsunuz" sorusuna ise "Aşk" diyerek yanıt verdi.