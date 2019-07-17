Bülent Ersoy'dan ilginç itiraf: Hiç mayo kullanmadan yanıyorum... Diva'yı görenler şok oldu...

"MAYO KULLANMADAN YANIYORUM!"

Gazetecilerin "Çok da güzel yanmışsınız odanıza girince gözümüzü aldınız, yurtdışındaymışsınız" cümlesi üzerine Diva, "İspanya'daydım, Marbella'daydım" yanıtı verdi. "Türkiye'de tatil yapmama nedeniniz ne" sorusuna ise, "Sizler. Hem seviyorum hem sevmiyorum dermişim yok demem, sizleri çok seviyorum, sizler görevlerinizi yapıyorsunuz ama ben o şekilde görüntülenmek istemiyorum" diyerek kahkahalı ve neşeli bir cevap verdi ve ardından cümlesini tamamladı: Çünkü ben hiç mayo kullanmadan yanıyorum. Marbella'da çıplaklar kampında rahatım!

Basın mensupları Bülent Ersoy'a "Biz de sizi seviyoruz Bülent Hanım" diyerek teşekkür ettiler.