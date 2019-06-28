Yeşilçam'ın kıskanç kadını Bülent Ersoy'un mayolu hali şok etti: Çok iyisin Diva!
Yeşilçam filmlerinin unutulmaz isimi Gülşen Bubikoğlu ile rol aldığı filmlerde izleyiciyi kendisine hayran bırakan Bülent Ersoy, en son Vietnam'da mayo giydi. Bülent Ersoy'un mayolu fotoğrafları yeniden sosyal medyaya düştü. Diva'nın 80'li yıllara ait mayolu görüntüsünü görenler şok oldu. Yıllar öncesine gitmeye hazır mısınız? Ünlülerin tozlu raflarını sizler için üfledik. Altından çıkan eski görüntülere çok şaşıracaksınız. İşte bir Yeşilçam efsanesi olan 67 yaşındaki Bülent Ersoy'un herkesi şaşırtan görüntüsü...
KEMAL SUNAL
Sunal, sosyal medyada geçmiş anıların yeniden paylaşıldığı perşembe gününü kızı Ezo'nun doğumundan üç ay önce çekilen bir aile pozuna ayırdı. Gül Sunal, eşi Kemal Sunal ve oğlu Ali Sunal ile çekilen fotoğrafı " Bu fotoğrafın çekildiği günden 3 ay sonra Ezo'nun aramıza katılmasıyla dört kişi olduk" notuyla paylaştı. Sunal'ın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.