Yeşilçam'ın kıskanç kadını Bülent Ersoy'un mayolu hali şok etti: Çok iyisin Diva!

KEMAL SUNAL

Sunal, sosyal medyada geçmiş anıların yeniden paylaşıldığı perşembe gününü kızı Ezo'nun doğumundan üç ay önce çekilen bir aile pozuna ayırdı. Gül Sunal, eşi Kemal Sunal ve oğlu Ali Sunal ile çekilen fotoğrafı " Bu fotoğrafın çekildiği günden 3 ay sonra Ezo'nun aramıza katılmasıyla dört kişi olduk" notuyla paylaştı. Sunal'ın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

