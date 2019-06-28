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Yeşilçam'ın kıskanç kadını Bülent Ersoy'un mayolu hali şok etti: Çok iyisin Diva!

Yeşilçam filmlerinin unutulmaz isimi Gülşen Bubikoğlu ile rol aldığı filmlerde izleyiciyi kendisine hayran bırakan Bülent Ersoy, en son Vietnam'da mayo giydi. Bülent Ersoy'un mayolu fotoğrafları yeniden sosyal medyaya düştü. Diva'nın 80'li yıllara ait mayolu görüntüsünü görenler şok oldu. Yıllar öncesine gitmeye hazır mısınız? Ünlülerin tozlu raflarını sizler için üfledik. Altından çıkan eski görüntülere çok şaşıracaksınız. İşte bir Yeşilçam efsanesi olan 67 yaşındaki Bülent Ersoy'un herkesi şaşırtan görüntüsü...

28.06.2019 14:37 - Son Güncelleme: 28.06.2019 14:55
Yeşilçam'ın kıskanç kadını Bülent Ersoy'un mayolu hali şok etti: Çok iyisin Diva!

Yeşilçam'ın kıskançlık krizine giren kadını olarak hafızalarda yer edinen Bülent Esoy'un 80'li yıllarda Vietnam'da giydiği son mayolu hali ortaya çıktı. Şimdilerde 67 yaşında olan Bülent Ersoy'un fotoğrafını görenler şok oldu. İşte Bülent Ersoy'un ve diğer Yeşilçam oyuncularının değişimi...

Yeşilçam'ın kıskanç kadını Bülent Ersoy'un mayolu hali şok etti: Çok iyisin Diva!

KEMAL SUNAL

Sunal, sosyal medyada geçmiş anıların yeniden paylaşıldığı perşembe gününü kızı Ezo'nun doğumundan üç ay önce çekilen bir aile pozuna ayırdı. Gül Sunal, eşi Kemal Sunal ve oğlu Ali Sunal ile çekilen fotoğrafı " Bu fotoğrafın çekildiği günden 3 ay sonra Ezo'nun aramıza katılmasıyla dört kişi olduk" notuyla paylaştı. Sunal'ın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Yeşilçam'ın kıskanç kadını Bülent Ersoy'un mayolu hali şok etti: Çok iyisin Diva!

Özellikle bu pozda Kemal Sunal'ın oğluna yönelttiği sevgi dolu bakışlarına, Gül Sunal'ın takipçilerinden "Bir babanın oğluna bakışı" şeklinde yorumlar geldi.

Yeşilçam'ın kıskanç kadını Bülent Ersoy'un mayolu hali şok etti: Çok iyisin Diva!

Kemal Sunal ile Gül Sunal, 1974 yılında evlendi. Çiftin Ali adında bir oğlu ve Ezo adında bir kızı bulunuyor.

Yeşilçam'ın kıskanç kadını Bülent Ersoy'un mayolu hali şok etti: Çok iyisin Diva!

ENDER ALKOÇLAR

Ender Alkoçlar yıllar öncesine ait bu fotoğrafı "Eski günler... Gençlik günleri..." notu ile Instagram'da paylaştı...

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