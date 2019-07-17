GaleriMagazin

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ı ilk kez böyle göreceksiniz! Nereden nereye...

ATV ekranlarında izleyici karşına çıkan Bir Zamanlar Çukurova, sezonun en iyi çıkış yapan dizilerinden biri oldu. Dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri de hiç kuşkusuz Demir karakterine hayat veren Murat Ünalmış. Daha önce ekranlarda pek çok karakter ile karşımıza çıkan Murat Ünalmış, bu karakter ile hafızalara işledi desek yeridir. Şimdi takvimleri geriye sarma zamanı. Çünkü Murat Ünalmış'ın yıllar öncesine ait bu görüntüsü sosyal medyayı salladı. Murat Ünalmış'ın eski hali sizi çok şaşırtacak. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış olmak üzere ünlülerin değişimleri.

17.07.2019 14:46 - Son Güncelleme: 17.07.2019 14:54
Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ı ilk kez böyle göreceksiniz! Nereden nereye...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Demir karakteri ile son dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Murat Ünalmış'ın eski fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Murat Ünalmış'ın eski hali sizi çok şaşırtacak. İşte başta Murat Ünalmış olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki inanılmaz değişimleri.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ı ilk kez böyle göreceksiniz! Nereden nereye...

Avrupa Yakası'nın ardından ekranlarda gözükmeyen Hale Caneroğlu'nun son hali sosyal medyayı salladı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ı ilk kez böyle göreceksiniz! Nereden nereye...

Hale Caneroğlu

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ı ilk kez böyle göreceksiniz! Nereden nereye...

Hale Caneroğlu

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ı ilk kez böyle göreceksiniz! Nereden nereye...

Hale Caneroğlu

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı EDHO'nun Alpaslan Çakırbeylisi Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı
EDHO'nun Alpaslan Çakırbeylisi Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı