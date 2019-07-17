Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ı ilk kez böyle göreceksiniz! Nereden nereye...

ATV ekranlarında izleyici karşına çıkan Bir Zamanlar Çukurova, sezonun en iyi çıkış yapan dizilerinden biri oldu. Dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri de hiç kuşkusuz Demir karakterine hayat veren Murat Ünalmış. Daha önce ekranlarda pek çok karakter ile karşımıza çıkan Murat Ünalmış, bu karakter ile hafızalara işledi desek yeridir. Şimdi takvimleri geriye sarma zamanı. Çünkü Murat Ünalmış'ın yıllar öncesine ait bu görüntüsü sosyal medyayı salladı. Murat Ünalmış'ın eski hali sizi çok şaşırtacak. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış olmak üzere ünlülerin değişimleri.

17.07.2019 14:46 - Son Güncelleme: 17.07.2019 14:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





