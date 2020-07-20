Buket Aydın - Emir Sarıgül aşkı belgelendi! 'Çok iyi arkadaşlar böyle pozlar vermez Buket'
Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün yasak aşk yaşadığı dedikoduları doğru çıktı. Geçtiğimiz günlerde spiker Buket Aydın'ın, Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile yasak aşkını belgeleyen bir fotoğraf ortaya çıkmış ancak Aydın, iddialara, 'Çok iyi arkadaşım' şeklinde yanıt vermiş ve aşk yaşadıklarını inkar etmişti. Buket Aydın, hamilelik iddialarına da sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğraf ile yanıt vermişti. Ve işte gizli aşkı belgeleyen bir fotoğraf daha ortaya çıktı.
Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün aşk fotoğrafı ortaya çıktı. Ünlü spiker Buket Aydın ile Şişli'nin eski belediye başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile yasak aşkı bir kez daha belgelendi. Ana haber spikeri Aydın, geçtiğimiz günlerde "Karantina sebebiyle önceliklerim değişti" diyerek çalıştığı kanal ile yollarını ayırmıştı. Buket Aydın, bu olaydan bir gün sonra ise eşi Erce Baykal ile boşandı.
"ÖZÜR DİLERİM EMİR"
Buket Aydın - Emir Sarıgül olayının patlak vermesinin ardından spiker şu açıklamada bulunmuştu; "Telefonumda ve Instagram hesabımda siyasetçiler, iş insanları ve sanatçılarla çekilmiş yüzlerce fotoğrafımdan biri bu… Arkadaşım Emir Sarıgül'den de ona istemeden verdiğim rahatsızlıktan ötürü özür diliyorum."