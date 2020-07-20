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Buket Aydın - Emir Sarıgül aşkı belgelendi! 'Çok iyi arkadaşlar böyle pozlar vermez Buket'

Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün yasak aşk yaşadığı dedikoduları doğru çıktı. Geçtiğimiz günlerde spiker Buket Aydın'ın, Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile yasak aşkını belgeleyen bir fotoğraf ortaya çıkmış ancak Aydın, iddialara, 'Çok iyi arkadaşım' şeklinde yanıt vermiş ve aşk yaşadıklarını inkar etmişti. Buket Aydın, hamilelik iddialarına da sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğraf ile yanıt vermişti. Ve işte gizli aşkı belgeleyen bir fotoğraf daha ortaya çıktı.

20.07.2020 17:14 - Son Güncelleme: 20.07.2020 17:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





