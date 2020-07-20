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Gençliğim Eyvah'ın Ahmet'i Ekin Mert Daymaz'ın eski sevgililerin listesi hayli kabarık! Listede Hande Erçel bile...

1990 Hollanda doğumlu olan Mert Ekin Daymaz şu sıralar atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Gençliğim Eyvah'ta Ahmet karakterine hayat veriyor. Sivaslı bir ailenin oğlu olan yakışıklı oyuncu Mert Ekin Daymaz, hayatlarımıza model olarak girmişti. Ekin Mert Daymaz, fiziği ve fit vücudu ile hayranlarından tam not alıyor. Mert Ekin Daymaz'ı görenler hayranları 'Analar neler doğuruyor' diyor. Bu kadar yakışıklı olunca adı pek çok aşk macerasında adı geçiyor. Ekin Mert Daymaz'ın eski sevgilileri sizi çok şaşırtacak.

20.07.2020 17:50 - Son Güncelleme: 20.07.2020 17:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





