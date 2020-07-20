Seyfi Dursunoğlu'na son veda! Huysuz Virjin'in cenazesinde yeğeni konuştu: Vasiyeti yerine getirilemedi çünkü...
Seyfi Dursunoğlu'nun ölümü, sanat dünyasını yasa boğdu. 7'den 70'e herkesin tanıdığı Seyfi Dursunoğlu, nam-ı diğer Huysuz Virjin, son yolculuğuna uğurlandı. 17 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 87 yaşındaki Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze törenine, Deniz Seki, Armağan Çağlayan, Gülben Ergen gibi ünlü isimler de katıldı. Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde, Seyfi Dursunoğlu'nun yeğeni de bulunuyordu. "Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun bu isteği yerine getirilemedi. Nedenini ise yeğeni Gizem Özköseoğlu açıkladı.
Seyfi Dursunoğlu, nam-ı diğer Huysuz Virjin... Adını Huysuz Virjin olarak hafızalarımıza kazıyan Seyfi Dursunoğlu, ölümü ile sanat dünyasını yasa boğdu. Dursunoğlu'nun ölümünün ardından, bir programında, 'Beni görmediğiniz zamanlarda da sevin lütfen...' sözü dikkat çekti. 15 gün boyunca tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 87 yaşındaki Huysuz Virjin (Seyfi Dursunoğlu) son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı.