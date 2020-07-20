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Seyfi Dursunoğlu'na son veda! Huysuz Virjin'in cenazesinde yeğeni konuştu: Vasiyeti yerine getirilemedi çünkü...

Seyfi Dursunoğlu'nun ölümü, sanat dünyasını yasa boğdu. 7'den 70'e herkesin tanıdığı Seyfi Dursunoğlu, nam-ı diğer Huysuz Virjin, son yolculuğuna uğurlandı. 17 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 87 yaşındaki Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze törenine, Deniz Seki, Armağan Çağlayan, Gülben Ergen gibi ünlü isimler de katıldı. Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde, Seyfi Dursunoğlu'nun yeğeni de bulunuyordu. "Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun bu isteği yerine getirilemedi. Nedenini ise yeğeni Gizem Özköseoğlu açıkladı.

20.07.2020 16:26 - Son Güncelleme: 20.07.2020 16:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





