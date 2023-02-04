Gözyaşları şelale! Eski gelini Ceylan "Birileri Kandırmış" dedi İbrahim Tatlıses hüngür hüngür ağladı! Seda Sayan kendini tutamadı
İbrahim Tatlıses ve bir dönem oğlu Ahmet Tatlı ile evli olan eski gelini şarkıcı Ceylan önceki akşam bir mekanda, birlikte sahneye çıktı. Eski kayınpederi İbrahim Tatlıses'i dinlemeye giden şarkıcı Ceylan, kendisini tutamadı, mikrofonu kaptığı gibi kendisini sahneye attı. Ceylan'ın şarkı söylediği anlarda İbrahim Tatlıses, gözyaşların hakim olamadı. İşte o anlar.
04.02.2023 14:03 - Son Güncelleme: 04.02.2023 14:06
Geçtiğimiz aylarda büyük bir kaza atlatan türkücü İbrahim Tatlıses, konserlerine devam ediyor. Önceki akşam bir mekanda sahne alan Tatlıses, sevilen şarkılarını seslendirdi. Ünlü türkücü dinlemeye giden eski gelini Ceylan ise bir ara sahneye çıktı.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Son zamanlarda yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Ceylan, sahnede "Birileri Kandırmış" şarkısını okudu.