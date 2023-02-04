Vav TV İzle
Haberler Magazin Gözyaşları şelale! Eski gelini Ceylan "Birileri Kandırmış" dedi İbrahim Tatlıses hüngür hüngür ağladı! Seda Sayan kendini tutamadı

Gözyaşları şelale! Eski gelini Ceylan "Birileri Kandırmış" dedi İbrahim Tatlıses hüngür hüngür ağladı! Seda Sayan kendini tutamadı

İbrahim Tatlıses ve bir dönem oğlu Ahmet Tatlı ile evli olan eski gelini şarkıcı Ceylan önceki akşam bir mekanda, birlikte sahneye çıktı. Eski kayınpederi İbrahim Tatlıses'i dinlemeye giden şarkıcı Ceylan, kendisini tutamadı, mikrofonu kaptığı gibi kendisini sahneye attı. Ceylan'ın şarkı söylediği anlarda İbrahim Tatlıses, gözyaşların hakim olamadı. İşte o anlar.

04.02.2023 14:03 - Son Güncelleme: 04.02.2023 14:06
Gözyaşları şelale! Eski gelini Ceylan Birileri Kandırmış dedi İbrahim Tatlıses hüngür hüngür ağladı! Seda Sayan kendini tutamadı

Geçtiğimiz aylarda büyük bir kaza atlatan türkücü İbrahim Tatlıses, konserlerine devam ediyor. Önceki akşam bir mekanda sahne alan Tatlıses, sevilen şarkılarını seslendirdi. Ünlü türkücü dinlemeye giden eski gelini Ceylan ise bir ara sahneye çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gözyaşları şelale! Eski gelini Ceylan Birileri Kandırmış dedi İbrahim Tatlıses hüngür hüngür ağladı! Seda Sayan kendini tutamadı

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Son zamanlarda yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Ceylan, sahnede "Birileri Kandırmış" şarkısını okudu.

Gözyaşları şelale! Eski gelini Ceylan Birileri Kandırmış dedi İbrahim Tatlıses hüngür hüngür ağladı! Seda Sayan kendini tutamadı

Ceylan'ın performansı karşısında duygularına hakim olamayan Tatlıses ise hüngür hüngür ağladı.

Gözyaşları şelale! Eski gelini Ceylan Birileri Kandırmış dedi İbrahim Tatlıses hüngür hüngür ağladı! Seda Sayan kendini tutamadı

O anları Instagram hesabından yayınlanan Ceylan, nazar boncuğu emojisi koydu. Seda Sayan da bu anlara kayıtsız kalamayarak paylaşımın altına kalp emojisi koydu.

Gözyaşları şelale! Eski gelini Ceylan Birileri Kandırmış dedi İbrahim Tatlıses hüngür hüngür ağladı! Seda Sayan kendini tutamadı

Ceylan 2000-2002 yılları arasında İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet'le evli kalmıştı.

SON DAKİKA