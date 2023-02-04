Gözyaşları şelale! Eski gelini Ceylan "Birileri Kandırmış" dedi İbrahim Tatlıses hüngür hüngür ağladı! Seda Sayan kendini tutamadı

Geçtiğimiz aylarda büyük bir kaza atlatan türkücü İbrahim Tatlıses, konserlerine devam ediyor. Önceki akşam bir mekanda sahne alan Tatlıses, sevilen şarkılarını seslendirdi. Ünlü türkücü dinlemeye giden eski gelini Ceylan ise bir ara sahneye çıktı.