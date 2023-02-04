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Haberler Magazin Mine Tugay bu sıralar baş aşağı "O ayak olması gereken yerde değil" 44'lük Mine Tugay paylaştı Afra Saraçoğlu kendini tutamadı

Mine Tugay bu sıralar baş aşağı "O ayak olması gereken yerde değil" 44'lük Mine Tugay paylaştı Afra Saraçoğlu kendini tutamadı

Medcezir dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil olmuş dizideki görüntüsüyle herkesi şaşkına çevirmişti. Ardından uzun süredir bir sağlık problemiyle uğraştığını dile getiren Tugay bu kez baş aşağı poz verdi. Tugay'ın köpeğiyle olan paylaşımına Afra Saraçoğlu kayıtsız kalamadı. İşte detaylar...

04.02.2023 16:14 - Son Güncelleme: 04.02.2023 16:30
Mine Tugay bu sıralar baş aşağı O ayak olması gereken yerde değil 44’lük Mine Tugay paylaştı Afra Saraçoğlu kendini tutamadı

Uzun bir aradan son Yalı Çapkını dizisiyle ekranlara geri dönüş yapan Mine Tugay, bir yandan da sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

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Mine Tugay bu sıralar baş aşağı O ayak olması gereken yerde değil 44’lük Mine Tugay paylaştı Afra Saraçoğlu kendini tutamadı

Geçtiğimiz günlerde Mine Tugay'ın görüntüsü sosyal medyada gündem olmuştu.

Mine Tugay bu sıralar baş aşağı O ayak olması gereken yerde değil 44’lük Mine Tugay paylaştı Afra Saraçoğlu kendini tutamadı

Tugay'ın estetik yaptırdığı iddia edilmişti.

Mine Tugay bu sıralar baş aşağı O ayak olması gereken yerde değil 44’lük Mine Tugay paylaştı Afra Saraçoğlu kendini tutamadı

"12 YILDIR BİR SAĞLIK PROBLEMİ YAŞIYORUM"

Ünlü oyuncu da konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Instagram hesabından açıklama yapmıştı.

Mine Tugay bu sıralar baş aşağı O ayak olması gereken yerde değil 44’lük Mine Tugay paylaştı Afra Saraçoğlu kendini tutamadı

44 yaşındaki Mine Tugay, "Herkes konuşmuş madem bir de ben konuşayım dedim. Sevgili dostlar, ben sol gözümle 12 yıldır bir sağlık problemi yaşıyorum" demişti.

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