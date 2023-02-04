Mine Tugay bu sıralar baş aşağı "O ayak olması gereken yerde değil" 44'lük Mine Tugay paylaştı Afra Saraçoğlu kendini tutamadı
Medcezir dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil olmuş dizideki görüntüsüyle herkesi şaşkına çevirmişti. Ardından uzun süredir bir sağlık problemiyle uğraştığını dile getiren Tugay bu kez baş aşağı poz verdi. Tugay'ın köpeğiyle olan paylaşımına Afra Saraçoğlu kayıtsız kalamadı. İşte detaylar...
04.02.2023 16:14 - Son Güncelleme: 04.02.2023 16:30
Uzun bir aradan son Yalı Çapkını dizisiyle ekranlara geri dönüş yapan Mine Tugay, bir yandan da sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.
44 yaşındaki Mine Tugay, "Herkes konuşmuş madem bir de ben konuşayım dedim. Sevgili dostlar, ben sol gözümle 12 yıldır bir sağlık problemi yaşıyorum" demişti.