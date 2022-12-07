Bu sözler kavga çıkarır! Fatih Ürek TikTok’tan para kazanan Mehmet Ali Erbil’i hedef aldı ’şaklabanlık’ Ağzına geleni söyledi

Ülke olarak her şeyi abartıyor muyuz? Onu sorgulamaya başladım. Benim Tiktok hesabım yok. Bir kere gördüm ama Mali'ye çok şaşırdım. Ben anlam veremedim. Tiktok'tan para kazanmak amiyane tabiriyle biraz şaklabanlık oluyor. Eskiden Mehmet Ali ile çok bir araya geliyorduk. Herkesle o kadar mazim var ki hatta bana kara kutu derler."