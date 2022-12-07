Ünlü oyuncu aracıyla yayaların ortasına daldı Taksim'de dehşet anları yaşandı! Ayten Soykök gözaltına alındı
İstanbul Taksim'de, dehşet anları yaşandı... Ünlü oyuncu Ayten Soykök 6 Aralık günü saat 12:30 sıralarında, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince yayaların arasında daldı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken yolda yürüyen çiftten biri ve son anda aracın üzerine zıplayan bir adam yaralandı. Yaralanan kadının nişanlısı ve aracın önündeki bir kaç kişi olaydan kıl payı kurtuldu.
İstanbul Taksim'de oyuncu Ayten Soykök, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince yayaların arasına daldı. İşte o anlar ve haberin detayları...
Olay, dün saat 12.30 sıralarında Kuloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre oyuncu Ayten Soykök (50), 34 BPK 601 plakalı otomobiliyle semtin sokaklarında seyretmeye başladı. Ara sokaktan caddeye dönüş yapan Soykök, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç, cadde üzerindeki kaldırım aşarak yolda yürüyenlerin arasına daldı. Araç kafeteryaya çarparak durabilirken, kaza sonucu nişanlısıyla yolda yürüyen diyetisyen Yaren Kuzgun bacağından ve elinden, aracın önündeki bir adam ise vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Kafeteryanın önündeki birkaç kişi ve yaralanan kadının nişanlısı kılpayı kurtuldu.
AYTEN SOYKÖK GÖZALTINA ALINDI
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Yaren Kuzgun'u yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Aracın önüne zıplayarak hafif yaralı kurtulan adam ise ayakta tedavisinin yapılmasının ardından taburcu edildi.
Öte yandan polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tutarken, otomobil ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan oyuncu Ayten Soykök, ifadesinin alınması ve "taksirle yaralama" suçundan adli işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.