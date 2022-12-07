Çağla Şıkel ile şarkıcı Edis el ele göz göze diz dize! Daha önce Edis'in kulisinden paylaşım yapmıştı yeni bir aşk mı merak ediliyor
Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Çağla Şıkel geçtiğimiz aylarda Edis'in kulisinde ortaya çıkmıştı. Hatta o dönem Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış'la anılan Çağla Şıkel, "Edis'in kulisi" notuyla paylaştığı fotoğrafla dikkat çekmişti. Daha sonra yine ünlü popçuyla görüntülenen Çağla Şıkel "Yeni bir aşk mı?" sorularını yanıtsız bırakmıştı... Edis ile Çağla Şıkel yine bir mekanda, samimi bir şekilde görüntülendi. İşte detaylar...
07.12.2022 09:18 - Son Güncelleme: 07.12.2022 09:18
Edis, geçen yıl, kendisi gibi ünlü bir şarkıcı olan Zeynep Bastık ile bir kulüpte samimi dans görüntülerinin ortaya çıkmasıyla magazin gündemine oturmuştu.