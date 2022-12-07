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Çağla Şıkel ile şarkıcı Edis el ele göz göze diz dize! Daha önce Edis'in kulisinden paylaşım yapmıştı yeni bir aşk mı merak ediliyor

Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Çağla Şıkel geçtiğimiz aylarda Edis'in kulisinde ortaya çıkmıştı. Hatta o dönem Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış'la anılan Çağla Şıkel, "Edis'in kulisi" notuyla paylaştığı fotoğrafla dikkat çekmişti. Daha sonra yine ünlü popçuyla görüntülenen Çağla Şıkel "Yeni bir aşk mı?" sorularını yanıtsız bırakmıştı... Edis ile Çağla Şıkel yine bir mekanda, samimi bir şekilde görüntülendi. İşte detaylar...

07.12.2022 09:18 - Son Güncelleme: 07.12.2022 09:18
Çağla Şıkel ile şarkıcı Edis el ele göz göze diz dize! Daha önce Edis’in kulisinden paylaşım yapmıştı yeni bir aşk mı merak ediliyor

Son dönemlerin en ünlü popçularından Edis Görgülü, özel hayatıyla büyük merak uyandırıyor.

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Çağla Şıkel ile şarkıcı Edis el ele göz göze diz dize! Daha önce Edis’in kulisinden paylaşım yapmıştı yeni bir aşk mı merak ediliyor

Edis, geçen yıl, kendisi gibi ünlü bir şarkıcı olan Zeynep Bastık ile bir kulüpte samimi dans görüntülerinin ortaya çıkmasıyla magazin gündemine oturmuştu.

Çağla Şıkel ile şarkıcı Edis el ele göz göze diz dize! Daha önce Edis’in kulisinden paylaşım yapmıştı yeni bir aşk mı merak ediliyor

Sevgili oldukları düşünülürken geçen zamanda arkadaş oldukları anlaşılmıştı.

Çağla Şıkel ile şarkıcı Edis el ele göz göze diz dize! Daha önce Edis’in kulisinden paylaşım yapmıştı yeni bir aşk mı merak ediliyor

Bülent Cankurt'un haberine göre; Edis, geçtiğimiz günlerde bir mekanda, yine ünlü bir kadınla ve yine çok samimi bir şekilde görülmüş.

Çağla Şıkel ile şarkıcı Edis el ele göz göze diz dize! Daha önce Edis’in kulisinden paylaşım yapmıştı yeni bir aşk mı merak ediliyor

Edis'in yanındaki ünlü kadın Çağla Şıkel'miş. Edis ile Çağla Şıkel mekanda, kimseye aldırış etmeden hep el ele ve diz dize oturmuş.

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