’Bu foto 2009 yılından...’ 5 yıllık evli çift paylaşımlarıyla mest etti! Çok Güzel Hareketler’in ünlü oyuncusu Atakan Çelik meğer kaşla göz arasında evlenmiş!

Star TV ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2'nin ünlü oyuncusu Atakan Çelik meğer 5 yıllık evliymiş! Duyan şaştı kaldı. Sosyal medya hesabından sık sık eşi ile fotoğraflarını paylayan Çelik'e beğeni ve yorum yağdı. Eşi Zeynep Mızrak güzelliği ile mest ederken çiftin fotoğrafları merak konusu oldu. İşte 32 yaşındaki ünlü ismin İnstagram'daki çok konuşulan o paylaşımları...