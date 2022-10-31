'Bu foto 2009 yılından...' 5 yıllık evli çift paylaşımlarıyla mest etti! Çok Güzel Hareketler'in ünlü oyuncusu Atakan Çelik meğer kaşla göz arasında evlenmiş!
Çok Güzel Hareketler 2'den Atakan Çelik'in 5 yıllık evli olduğunu duyan şoke oldu. BKM Mutfak imzalı ve 2019 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, Yılmaz Erdoğan'ın ardından Eser Yenenler'in sunuculuğunda devam ediyor.
Star TV ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2'nin ünlü oyuncusu Atakan Çelik meğer 5 yıllık evliymiş! Duyan şaştı kaldı. Sosyal medya hesabından sık sık eşi ile fotoğraflarını paylayan Çelik'e beğeni ve yorum yağdı. Eşi Zeynep Mızrak güzelliği ile mest ederken çiftin fotoğrafları merak konusu oldu. İşte 32 yaşındaki ünlü ismin İnstagram'daki çok konuşulan o paylaşımları...
Sevilen programında ünlü oyuncuları da özel hayatlarıyla sık sık gündeme geliyor. Oynadığı skeçlerle seyirciyi kahkahaya boğan Atakan Çelik hakkındaki o gerçek sosyal medyayı salladı.
BİR ÇOK KİŞİ BİLMİYORDU!
Atakan Çelik meğer 5 yıllık evliymiş. 3 Şubat 1990 doğumlu ünlü isim başarılı performansıyla Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de dikkat çeken oyuncular arasında yer alıyor.