Fatih Kısaparmak'ın 17 yaşındaki oğlu Kaan, Sibel Can ve Hakan Altun'u gözyaşlarına boğdu sosyal medya: "Mükemmel aile ve sese sahipsin"

FATİH KISAPARMAK KİMDİR?

31 Ocak 1961 tarihinde Elazığ'ın Maden ilçesinde dünyaya gelen Fatih Kısaparmak, eğitimci bir ailenin tek çocuğudur. Annesi Yıldız Hanım, emekli bir ilkokul öğretmeni; babası Necip Güngör Bey ise, sırasıyla ortaokul ve öğretmen okulu müdürü, il milli eğitim müdürü, ortaöğretim genel müdürü ve bakanlık teftiş kurulu başkanı olarak hizmetler vermiş; basılı beş eseri de bulunan bir bürokrattır.