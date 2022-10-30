Fatih Kısaparmak'ın 17 yaşındaki oğlu Kaan, Sibel Can ve Hakan Altun'u gözyaşlarına boğdu sosyal medya: "Mükemmel aile ve sese sahipsin"
Fatih Kısaparmak'ın 17 yaşındaki oğlu Kaan, Sibel Can ve Hakan Altun'u gözyaşlarına boğdu. Kısa sürede gündeme bomba gibi düşen Fatih Kısaparmak ve oğlunu izleyenler Kaan Kısaparmak'a sosyal medya, "Mükemmel aile ve sese sahipsin, ne mutlu" , "Yolun bahtın açık olsun evlat" yorumları yaptı. İşte Şarkılar Bizi Söyler programına damga vuran Fatih Kısaparmak'ın 17 yaşındaki oğlu Kaan Kısaparmak ve ailesi...
"MÜKEMMEL AİLE VE SESE SAHİPSİN"
Fatih Kısaparmak'ın 17 yaşındaki oğlu Kaan, Sibel Can ve Hakan Altun'u gözyaşlarına boğdu. Kısa sürede gündem olan Kaan Kısaparmak'a sosyal medyada, "Mükemmel aile ve sese sahipsin" yorumları yağdı.
Sibel Can ve Hakan Altun ile Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla ekrana gelen eğlence programı 'Şarkılar Bizi Söyler'in programının bu haftaki konukları Türk halk müziği sanatçısı Fatih Kısaparmak ve eşi Şebnem Kısaparmak oldu.
Kaan Kısaparmak, sosyal medyada gündem oldu. Şarkılar Bizi Söyler konuğu olan Fatih Kısaparmak, sevilen eserlerini seslendirdi. Fatih Kısaparmak ile eşi Şebnem Kısaparmak'ın değişimi dikkatlerden kaçmadı.
FATİH KISAPARMAK KİMDİR?
31 Ocak 1961 tarihinde Elazığ'ın Maden ilçesinde dünyaya gelen Fatih Kısaparmak, eğitimci bir ailenin tek çocuğudur. Annesi Yıldız Hanım, emekli bir ilkokul öğretmeni; babası Necip Güngör Bey ise, sırasıyla ortaokul ve öğretmen okulu müdürü, il milli eğitim müdürü, ortaöğretim genel müdürü ve bakanlık teftiş kurulu başkanı olarak hizmetler vermiş; basılı beş eseri de bulunan bir bürokrattır.