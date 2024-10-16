Bu burçların eski sevgilileri kapıda yatacak! 17 Ekim 2024 Koç Dolunayı’nın burçlara etkileri! Uzman astrolog tek tek anlattı

Koç burcunun öncü yapısı, hızlı gelişmeleri ve cesareti simgeler. Bu enerji, uzun zamandır cesaret edilemeyen konularda harekete geçmeyi destekliyor. Mars ve Plüton'un etkisiyle, bireyler bastırılmış duygularıyla yüzleşerek arzularının peşinden gitme cesaretini bulabilirler. Ancak aceleyle alınan kararların ve öfkeli tepkilerin sonrasında pişmanlık getirebileceği unutulmamalıdır.