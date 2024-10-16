Bu burçların eski sevgilileri kapıda yatacak! 17 Ekim 2024 Koç Dolunayı’nın burçlara etkileri! Uzman astrolog tek tek anlattı

Koç burcunun öncü yapısı, hızlı gelişmeleri ve cesareti simgeler. Bu enerji, uzun zamandır cesaret edilemeyen konularda harekete geçmeyi destekliyor. Mars ve Plüton'un etkisiyle, bireyler bastırılmış duygularıyla yüzleşerek arzularının peşinden gitme cesaretini bulabilirler. Ancak aceleyle alınan kararların ve öfkeli tepkilerin sonrasında pişmanlık getirebileceği unutulmamalıdır.
BURÇLARA GÖRE DOLUNAYIN ETKİLERİ
Koç: Stresli anlar yaşayabilirsiniz ancak özgürlük arayışınız sizi yeni başlangıçlara taşıyacak. Tarz değişiklikleri yapabilir, dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.
Boğa: İş hayatında beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Uzun süredir beklediğiniz finansal haberler nihayet yüzünüzü güldürebilir.