Cinnet geçirip kızını öldürdüğünü itiraf etti! "Yüzüme tükürdüğü an..." Ali Rıza bey Esra Erol'a 34 yaş küçük eşini aramaya çıkmıştı!

Afyonkarahisar'dan katıldığı programda, kendisinden 34 yaş küçük eşini bulmak istediğini belirten Ali Rıza Bey, bu evliliğin üçüncü evliliği olduğunu söyledi. Eşiyle yalnızca 34 gün aynı evi paylaştığını ifade eden Çağlar, bir bebekle ortada kaldığını ve çocuğun kendisinden olup olmadığını öğrenmek için programa katıldığını belirtti.

Esra Erol'un televizyon programına katılan 70 yaşındaki Ali Rıza Çağlar, yaptığı açıklamalarla izleyicileri ve stüdyo ekibini şoke etti. Kendinden 34 yaş küçük eşini aramak için programa başvuran Çağlar'ın, geçmişte kızını öldürdüğüne dair yaptığı itiraf büyük bir infial yarattı. Programın sunucusu Esra Erol ise bu durum karşısında sert bir tavır sergileyerek yayını durdurdu. Yaşanan olay, sosyal medyada da geniş yankı buldu ve kamuoyunda tartışmalara yol açtı.