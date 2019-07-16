Aleyna Tilki sarı bikinisiyle tepki topladı: Gençlik nereye gidiyor...

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımlarıyla tepki çekmeye devam ediyor.Geçtiğimiz günlerde kiloları ile gündeme gelen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, bundan birkaç hafta önce gazetelere yansıyan bikinili kareleriyle olay yaratmıştı. Bir hayli kilolu olduğu yönünde eleştiriler alan Tilki, belki de bu tip haberlerin önüne geçmek adına hesabından havuz başında çekilmiş bikinili karelerini paylaştı. Aleyna Tilk'nin sarı bikinili pozları bazı hayranları tarafından beğenilirken bazı tatipçileri "Gençlik nereye gidiyor" yorumunda bulundu!İşte başta Aleyna Tilki olmak üzere ünlülerin tatil paylaşımları...

16.07.2019 17:06 - Son Güncelleme: 16.07.2019 17:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





