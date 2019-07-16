Aleyna Tilki sarı bikinisiyle tepki topladı: Gençlik nereye gidiyor...
Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımlarıyla tepki çekmeye devam ediyor.Geçtiğimiz günlerde kiloları ile gündeme gelen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, bundan birkaç hafta önce gazetelere yansıyan bikinili kareleriyle olay yaratmıştı. Bir hayli kilolu olduğu yönünde eleştiriler alan Tilki, belki de bu tip haberlerin önüne geçmek adına hesabından havuz başında çekilmiş bikinili karelerini paylaştı. Aleyna Tilk'nin sarı bikinili pozları bazı hayranları tarafından beğenilirken bazı tatipçileri "Gençlik nereye gidiyor" yorumunda bulundu!İşte başta Aleyna Tilki olmak üzere ünlülerin tatil paylaşımları...
Aleyna Tilki yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. İlginç tavırları ve verdiği pozlarla eleştirilerin odağında olan 19 yaşındaki Aleyna Tilki, bu kez de sarı bikinili fotoğrafını paylaştı. Bazı takipçileri Aleyna Tilki'nin sarı bikinili pozlarını beğenirken bazıları ise "Bu gençlik nereye gidiyor böyle" şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Aleyna Tilki ve diğer ünlü isimlerin paylaşımları...