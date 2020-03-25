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Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer dış dünyayla iletişimi kesti! İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un ormandaki dağ evi...

Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile birlikte inzivaya çekildi! Koronavirüs salgını giderek yayılırken, tüm dünyada "evde kal" çağrıları yapılmaya başlandı. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Tatlıtuğ da ölümcül virüsten korunmak amacıyla Kemerburgaz'da, orman içinde bulunan evlerine kapandı. Yaklaşık 2 haftadır evden dışarı çıkmayan Başak ve Kıvanç Tatlıtuğ, dış dünyayla ilişkilerini kesti. Doğa aşığı olan ve hayvanları çok seven ikili günlerini köpekleriyle ilgilenerek ve film izleyerek geçiriyor. İşte 42 yaşındaki Başak Dizer ile 36 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ'un dağ evi...

25.03.2020 12:59 - Son Güncelleme: 25.03.2020 13:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





