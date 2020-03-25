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Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer dış dünyayla iletişimi kesti! İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un ormandaki dağ evi...

Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile birlikte inzivaya çekildi! Koronavirüs salgını giderek yayılırken, tüm dünyada "evde kal" çağrıları yapılmaya başlandı. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Tatlıtuğ da ölümcül virüsten korunmak amacıyla Kemerburgaz'da, orman içinde bulunan evlerine kapandı. Yaklaşık 2 haftadır evden dışarı çıkmayan Başak ve Kıvanç Tatlıtuğ, dış dünyayla ilişkilerini kesti. Doğa aşığı olan ve hayvanları çok seven ikili günlerini köpekleriyle ilgilenerek ve film izleyerek geçiriyor. İşte 42 yaşındaki Başak Dizer ile 36 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ'un dağ evi...

25.03.2020 12:59 - Son Güncelleme: 25.03.2020 13:14
Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer dış dünyayla iletişimi kesti! İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un ormandaki dağ evi...

Koronavirüs salgını giderek yayılırken, tüm dünyada "evde kal" çağrıları yapılmaya başlandı. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Tatlıtuğ da ölümcül virüsten korunmak amacıyla Kemerburgaz'da, orman içinde bulunan evlerine kapandı.

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Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer dış dünyayla iletişimi kesti! İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un ormandaki dağ evi...

KIVANÇ TATLITUĞ - BAŞAK DİZER

Yaklaşık 2 haftadır evden dışarı çıkmayan Başak ve Kıvanç Tatlıtuğ, dış dünyayla ilişkilerini kesti. Eve kimseyi kabul etmeyen çift, yakınlarıyla yalnızca telefon görüşmesi yapıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer dış dünyayla iletişimi kesti! İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un ormandaki dağ evi...

Doğa aşığı olan ve hayvanları çok seven ikili günlerini köpekleriyle ilgilenerek ve film izleyerek geçiriyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer dış dünyayla iletişimi kesti! İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un ormandaki dağ evi...

BURAK HAKKI

Burak Hakkı giderek yayılan virüs salgınından korunabilmek için oğlu ve annesiyle beraber Çanakkale'deki çiftliğine yerleşti.Annesi ve oğlunu da alıp Gelibolu'nun Güneyli Köyü'nde bulunan çiftliğine giden Burak Hakkı, salgını ciddiye almayanları eleştirdi:

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer dış dünyayla iletişimi kesti! İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un ormandaki dağ evi...

"Millet işin esprisinde. İtalya'nın durumu malum, bizde İtalya'nın yüzde 10'u kadar bile hastane yok. 1 ay sonrasını düşünemiyorum." Ünlü oyuncu, "Ben bu süreyi oğlum ve annemle çiftlikte geçiriyorum. Tohum ekiyorum, bahçe işleriyle, tarımla uğraşıyorum. Kitap okuyorum, televizyon izliyorum ve gündemi takip edip doğru bilgilenmeye çalışıyorum" diye konuştu.


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