Bodrum'daki kavganın altında yatan 'davet' krizi! Kaya Sabancı'nın listede adı yok: Vedat Aşçı'ya mekanında küfür kıyamet tokat iddiası

İş insanı Kaya Sabancı , 20 Haziran akşamı Bodrum 'daki Mandarin Oriental Tatil Sitesi ve otelin sahibi olan Vedat Aşçı ile gerginlik yaşadı.

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Tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Sabancı ise "Vedat Aşçı beni gördü, "Ulan sen buraya mı geldin?" deyip, gözümün üzerine yumruk attı" dedi.

SÜREÇ YARGIYA TAŞINDI



Bodrum'daki sosyetik kavga Türkiye'nin gündemine otururken Vedat Aşçı cephesinden yazılı açıklamayla süreci yargıya taşıdıklarını bildirdi



"KAYA SABANCI'NIN İDDİALARI ASILSIZ"



Kaya Sabancı'nın iddialarının asılsız olduğunu öne süren Mandarin Oriental Bodrum avukatları "Vedat Aşçı, Kaya Sabancı'nın sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı" ifadelerini kullandı.



Aşçı'nın avukatları 'Tesislere ambulans alınmadı' iddialarına ilişkin de "Tamamen asılsız ve gerçeğe aykırıdır. Sağlık görevlileri kamera kayıtlarından da tespit edildiği üzere tesise sorunsuz ve hızlı bir şekilde giriş ve çıkış yapmışlardır" dedi.



