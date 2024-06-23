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Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’yu sevgilisi darp etmişti! 5 yıla kadar hapsi istenen Emircan Şahin’den savunma: Sırtımı ısırdı

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Derin Talu, 4 ay aşk yaşadığı iş insanı Emircan Şahin tarafından darp edilmişti. Kendisine gelen bir mesaj üzerine tartışmanın başladığını ve sevgilisinin kendisini darp ettiğini belirten Talu, Emircan Şahin'den şikayetçi olmuştu. 5 yıla kadar hapsi istenen Emircan Şahin, ifade verdi. Şahin, "Derin'den ayrılmaya karar verdiğimi söyledim. Öfkeye kapılıp sırtımı ısırdı" dedi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 08:53 Güncelleme 23 Haziran 2024, 09:01
Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’yu sevgilisi darp etmişti! 5 yıla kadar hapsi istenen Emircan Şahin’den savunma: Sırtımı ısırdı 1

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile yaptığı evlilikten Deren Talu ve Derin Talu adında iki kızı oldu. Samyeli'nin kızları, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatlarıyla sık sık adlarından söz ettirdi.

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’yu sevgilisi darp etmişti! 5 yıla kadar hapsi istenen Emircan Şahin’den savunma: Sırtımı ısırdı 2

Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu ise geçen aylarda eski sevgilisi Emircan Şahin ile yaşadığı darp olayıyla gündeme geldi.

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’yu sevgilisi darp etmişti! 5 yıla kadar hapsi istenen Emircan Şahin’den savunma: Sırtımı ısırdı 3

Derin Talu, 4 ay aşk yaşadığı iş insanı Emircan Şahin tarafından darp edildi. Kendisine gelen bir mesaj üzerine tartışmanın başladığını ve sevgilisinin kendisini darp ettiğini belirten Talu, Emircan Şahin'den şikayetçi oldu.

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