Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’yu sevgilisi darp etmişti! 5 yıla kadar hapsi istenen Emircan Şahin’den savunma: Sırtımı ısırdı

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Derin Talu, 4 ay aşk yaşadığı iş insanı Emircan Şahin tarafından darp edilmişti. Kendisine gelen bir mesaj üzerine tartışmanın başladığını ve sevgilisinin kendisini darp ettiğini belirten Talu, Emircan Şahin'den şikayetçi olmuştu. 5 yıla kadar hapsi istenen Emircan Şahin, ifade verdi. Şahin, "Derin'den ayrılmaya karar verdiğimi söyledim. Öfkeye kapılıp sırtımı ısırdı" dedi. İşte detaylar...