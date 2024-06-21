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Bodrum'u karıştıran darp olayında flaş gelişme! Vedat Aşçı cephesi "Kaya Sabancı'nın iddiaları asılsız" dedi: Sözlü ve fiziki saldırıya uğradım

Bodrum'daki sosyete camiasını karıştıran olayda yeni bir gelişme yaşandı. İş adamı Vedat Aşçı, Kaya Sabancı'nın iddialarının asılsız olduğunu ve süreci yargıya taşıdıklarını bildirdi. Mandarin Oriental Bodrum avukatları tarafından yapılan yazılı açıklamada "Vedat Aşçı, Kaya Sabancı'nın sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı" denildi. 'Tesislere ambulans alınmadı' iddialarına da yanıt veren Aşçı cephesi, "Tamamen asılsız ve gerçeğe aykırıdır. Sağlık görevlileri kamera kayıtlarından da tespit edildiği üzere tesise sorunsuz ve hızlı bir şekilde giriş ve çıkış yapmışlardır" dedi.

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 09:58 Güncelleme 21 Haziran 2024, 20:01
Bodrum’u karıştıran darp olayında flaş gelişme! Vedat Aşçı cephesi Kaya Sabancı’nın iddiaları asılsız dedi: Sözlü ve fiziki saldırıya uğradım

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72 yaşındaki iş insanı Kaya Sabancı, 20 Haziran akşamı Bodrum'daki Mandarin Oriental Tatil Sitesi ve otelin sahibi olan Vedat Aşçı ile gerginlik yaşadı.

İkili arasındaki münakaşa cemiyet dünyasını sarsarken, Kaya Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat Kayran, Vedat Aşçı'nın yönlendirmesiyle içeriye ambulansın girilmesine müsaade edilmediğini ellerinde görüntü olduğunu öne sürdü.

Kaya SabancıKaya Sabancı

Tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Sabancı ise "Vedat Aşçı beni gördü, "Ulan sen buraya mı geldin?" deyip, gözümün üzerine yumruk attı" dedi.

Vedat AşçıVedat Aşçı

VEDAT AŞÇI CEPHESİNDEN YAZILI AÇIKLAMA

Bodrum'daki sosyetik kavga Türkiye'nin gündemine otururken Vedat Aşçı cephesinden yazılı açıklama geldi.

"KAYA SABANCI'NIN İDDİALARI ASILSIZ"

Kaya Sabancı'nın iddialarının asılsız olduğunu öne süren Mandarin Oriental Bodrum avukatları "Vedat Aşçı, Kaya Sabancı'nın sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı" ifadelerini kullandı.

Aşçı'nın avukatları 'Tesislere ambulans alınmadı' iddialarına ilişkin de "Tamamen asılsız ve gerçeğe aykırıdır. Sağlık görevlileri kamera kayıtlarından da tespit edildiği üzere tesise sorunsuz ve hızlı bir şekilde giriş ve çıkış yapmışlardır" dedi.

Açıklamada, Mandarin Oriental Bodrum Hukuk Müşavir Av. Başak Orkun tarafından şu ifadelere yer verildi:

"Basında Kaya Sabancı ve vekilleri tarafından Mandarin Oriental, Bodrum oteli ve yatırımcısı Vedat Aşcı ile ilgili aleyhimize isnad edilen gerçek dışı, abartılı ve asılsız iddialara karşı iş bu açıklamayı yapma gereğini üzülerek duymaktayız.

20 Haziran 2024 tarihinde otelimiz içerinde bulunan Hakkasan adlı işletmenin etkinliğinde Vedat Aşçı, Kaya Sabancı'nın sözlü ve fiziksel saldırısına uğramış ve ne yazık ki taraflar arasında hepimizi üzen tatsız bir hadise yaşanmıştır. Akabinde olay taraflarca yargıya intikal ettirilmiştir.

Kaya Sabancı tarafından tesise sağlık ekiplerinin girişinin Müvekkil otel ve Vedat Aşcı tarafından geciktirildiği/engellendiğine dair iddiaları da diğer iddiaları gibi tamamen asılsız ve gerçeğe aykırıdır. Sağlık görevlileri kamera kayıtlarından da tespit edildiği üzere tesise sorunsuz ve hızlı bir şekilde giriş ve çıkış yapmışlardır.

"YASAL İŞLEMLER BAŞLATILACAKTIR"

Müvekkilimizi hedef alan bu gerçek dışı suçlamalar karşısında Mandarin Oriental, Bodrum hukuk müşavirleri olarak gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.

Basını yanlış yönlendiren bu asılsız iddialar karşısında cevap hakkımızı kullandığımızı ancak olayların adli makamlara intikal etmesi sebebi ile bundan sonraki sürecin yasal olarak takip edileceğini siz değerli kamuoyuna bildiririz."

Kaya SabancıKaya Sabancı

GÖZÜMÜN ÜZERİNE YUMRUK ATTI
Öte yandan Kaya Sabancı hastane çıkışı açıklamalarda bulundu.

Sabancı, "Bunlar sokaktaki eşkıyalar değil, zengin eşkıyalar. Darp edildik. Ben restoran açılışına gittiğimde yanındaki kişiye merhaba Mustafa dedim, Vedat Aşçı beni gördü, "Ulan sen buraya mı geldin?" deyip, gözümün üzerine yumruk attı." ifadelerini kullandı.

Yere düştüğünü ve tam üç dakika kimsenin kendisine yardım etmediğini öne süren Sabancı, "Daha sonra bir kadın bana yardıma geldi. Ben akşam zaten davetliydim açılış olduğu için; davet edilmesem yine gitmezdim. Vedat Bey, kapıya söylese "Bu adamı almayın" diye o bana daha büyük hakaret. Ama öyle bir talimat verse ben döner giderim, girmezdim içeri" dedi.

Kaya SabancıKaya Sabancı

Sabancı, "Gözaltı damarımda çatlaklık var. 2-3 gün sonra ameliyat olacağım elmacık kemiğinde kırık var. Ya ben 72 yaşındayım, 25 yaşındaki delikanlıya mı vuruyorsun, ne gerek var bunlara. Orada ölebilirdim ben" şeklinde konuştu.


Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat Kayran ise onlarca kişinin önünde olan olayla ilgili olarak tesisteki tüm kamera kayıtlarının silindiğini belirterek "İşin hukuku boyutunu yakından takip ediyoruz, olay anı ile ilgili tüm kamera kayıtlarını silmişler" iddiasında bulundu.

Kaya Sabancı'ya Bodrum'da saldırı!

15 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Vedat Aşçı'nın korumaları ve görgü tanıklarının da aralarında olduğu 15 kişinin ifadesi alındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınanların tamamı serbest bırakıldı.


Kaya Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat Kayran, hastane bahçesinde gazetecilere, Sabancı'nın sitenin sahibiyle daha önceden aralarında husumet olduğunu, kavganın da bu nedenle yaşandığını iddia etti.

Kaya Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat KayranKaya Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat Kayran

Kayran, olayın ardından şu açıklamaları yaptı:

"Bugün saat 9 sıralarında Kaya Bey, Mandarin Oriental Sitesinde davetli olduğu bir restoranın açılışında Mandarin Oriental'ın sahibi ve işletmecisi olan Vedat Aşçı'ya selam verdikten sonra Vedat Aşcı'nın bizzat kendisi ve azmettirmesiyle de korumaları tarafından darbedildi. Şu an Amerikan Hastanesi'nde müşahede altında, tetkikleri yapılıyor, raporları bekliyoruz. Olayın akabinde yine Vedat Aşçı'nın yönlendirmesiyle içeriye ambulansa müsaade edilmediği ve aynı zamanda giren ambulansın da çıkmasına müsaade edilmediğine ilişkin elimizde görüntüler ve fotoğraflar var. Biz Vedat Aşçı, korumaları ve güvenlikleri ile ilgili hukuki süreci takip ediyoruz ve başlattık."


KAYA VE VE VEDAT BEY ARASINDA ANLAŞMAZLIKLAR VAR"

"Kaya Bey bugün müşahede altında, hastanede kalacak, yarın sabah durumuna bakılacak ve gerekiyorsa taburcu edilecek. Otel içerisinde bir restoran var. Kaya Bey de oraya davetli gittiklerinde, Kaya Bey'in de belirttiği selam vermeme müteakiben bana saldırdı şeklinde. Bunun öncesinde Kaya Bey ve Vedat Bey arasında devam eden bazı anlaşmazlıklar var."

Vedat AşçıVedat Aşçı

"Kaya Bey oturduğu sitede yanlış gördüğü şeyler ile ilgili hem Vedat Bey'e hem de site yönetimine gerekli geri bildirimleri yaptığı için Vedat Bey'in kendisinden hoşlanmadığı ve aralarında anlaşmazlık olduğu bilinen bir durum. Olay zaten onlarca kişinin önünde gerçekleşiyor, tanıkların önünde gerçekleşiyor. Bir insan mafyatik bir yöntemle dövülüp restoranın önüne atılıyor, bu hiçbir şekilde açıklanabilecek bir durum değil."

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