Bodrum'u karıştıran darp olayında flaş gelişme! Vedat Aşçı cephesi "Kaya Sabancı'nın iddiaları asılsız" dedi: Sözlü ve fiziki saldırıya uğradım

72 yaşındaki iş insanı Kaya Sabancı , 20 Haziran akşamı Bodrum 'daki Mandarin Oriental Tatil Sitesi ve otelin sahibi olan Vedat Aşçı ile gerginlik yaşadı. İkili arasındaki münakaşa cemiyet dünyasını sarsarken, Kaya Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat Kayran , Vedat Aşçı'nın yönlendirmesiyle içeriye ambulansın girilmesine müsaade edilmediğini ellerinde görüntü olduğunu öne sürdü. Kaya Sabancı Tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Sabancı ise "Vedat Aşçı beni gördü, "Ulan sen buraya mı geldin?" deyip, gözümün üzerine yumruk attı" dedi.

Vedat Aşçı

VEDAT AŞÇI CEPHESİNDEN YAZILI AÇIKLAMA



Bodrum'daki sosyetik kavga Türkiye'nin gündemine otururken Vedat Aşçı cephesinden yazılı açıklama geldi.



"KAYA SABANCI'NIN İDDİALARI ASILSIZ"



Kaya Sabancı'nın iddialarının asılsız olduğunu öne süren Mandarin Oriental Bodrum avukatları "Vedat Aşçı, Kaya Sabancı'nın sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı" ifadelerini kullandı.



Aşçı'nın avukatları 'Tesislere ambulans alınmadı' iddialarına ilişkin de "Tamamen asılsız ve gerçeğe aykırıdır. Sağlık görevlileri kamera kayıtlarından da tespit edildiği üzere tesise sorunsuz ve hızlı bir şekilde giriş ve çıkış yapmışlardır" dedi.



Açıklamada, Mandarin Oriental Bodrum Hukuk Müşavir Av. Başak Orkun tarafından şu ifadelere yer verildi:

"Basında Kaya Sabancı ve vekilleri tarafından Mandarin Oriental, Bodrum oteli ve yatırımcısı Vedat Aşcı ile ilgili aleyhimize isnad edilen gerçek dışı, abartılı ve asılsız iddialara karşı iş bu açıklamayı yapma gereğini üzülerek duymaktayız.

20 Haziran 2024 tarihinde otelimiz içerinde bulunan Hakkasan adlı işletmenin etkinliğinde Vedat Aşçı, Kaya Sabancı'nın sözlü ve fiziksel saldırısına uğramış ve ne yazık ki taraflar arasında hepimizi üzen tatsız bir hadise yaşanmıştır. Akabinde olay taraflarca yargıya intikal ettirilmiştir.

Kaya Sabancı tarafından tesise sağlık ekiplerinin girişinin Müvekkil otel ve Vedat Aşcı tarafından geciktirildiği/engellendiğine dair iddiaları da diğer iddiaları gibi tamamen asılsız ve gerçeğe aykırıdır. Sağlık görevlileri kamera kayıtlarından da tespit edildiği üzere tesise sorunsuz ve hızlı bir şekilde giriş ve çıkış yapmışlardır.

"YASAL İŞLEMLER BAŞLATILACAKTIR"



Müvekkilimizi hedef alan bu gerçek dışı suçlamalar karşısında Mandarin Oriental, Bodrum hukuk müşavirleri olarak gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.

Basını yanlış yönlendiren bu asılsız iddialar karşısında cevap hakkımızı kullandığımızı ancak olayların adli makamlara intikal etmesi sebebi ile bundan sonraki sürecin yasal olarak takip edileceğini siz değerli kamuoyuna bildiririz."