Fenerbahçe'nin yeni teknik adamı Jose Mourinho İstanbul gecelerinde! Kameraları görünce büyük şaşkınlık yaşadı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir mekanda görüntülendi. Akşam yemeği için Nişantaşı'nı tercih eden Mourinho, yaklaşık 3 saat boyunca mekanda kaldı. Portekizli teknik direktör kendisini çeken muhabirleri fark edince büyük şaşkınlık yaşadı.