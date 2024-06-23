Fenerbahçe'nin yeni teknik adamı Jose Mourinho İstanbul gecelerinde! Kameraları görünce büyük şaşkınlık yaşadı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir mekanda görüntülendi. Akşam yemeği için Nişantaşı'nı tercih eden Mourinho, yaklaşık 3 saat boyunca mekanda kaldı. Portekizli teknik direktör kendisini çeken muhabirleri fark edince büyük şaşkınlık yaşadı.
Roma, Tottenham, Manchester United, Real Madrid, Chelsea gibi takımlarda yer alan Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.
Takıma gelişiyle Fenerbahçe'de transfer işlemlerini hızlandıran Jose Mourinho taraftarlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
Son olarak Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir mekandan çıkarken görüntülendi.