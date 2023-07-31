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Bizimkiler'in Dunkof'u ve Dilek'iydi! Binnur Şerbetçioğlu ve Ali Uyandıran yıllar sonra buluştu: "Başlama yine 'öpeceğim' diye"

90'lı yılların unutulmaz dizisi 'Bizimkiler'in sevilen oyuncuları Binnur Şerbetçioğlu ve Ali Uyandıran, yıllar sonra duygusal bir buluşmaya imza attı. Dizide 'Dilek' ve 'Halis' karakterlerini canlandıran ikili, sosyal medyada paylaştıkları bir fotoğraf ile hayranlarını heyecanlandırdı. Geçmişi yad eden oyuncular, 'Bizimkiler' dizisine gönderme yapmayı da unutmadılar. İşte sosyal medyayı sallayan o fotoğraf...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 23:01 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 23:01
Bizimkiler’in Dunkof’u ve Dilek’iydi! Binnur Şerbetçioğlu ve Ali Uyandıran yıllar sonra buluştu: Başlama yine ’öpeceğim’ diye 1

1989 - 2002 arasında ekrana gelen Bizimkiler dizisi 15 sezon boyunca kesintisiz olarak ekranlara geldi. Hâlâ akıllarda olan efsane dizinin oyuncuları Binnur Şerbetçioğlu ile Ali Uyandıran, yıllar sonra buluştu.

Bizimkiler’in Dunkof’u ve Dilek’iydi! Binnur Şerbetçioğlu ve Ali Uyandıran yıllar sonra buluştu: Başlama yine ’öpeceğim’ diye 2

Dönemin fenomen dizisinde 'Halis' ve 'Dilek' karakterine hayat veren Binnur Şerbetçioğlu ve Ali Uyandıran, yıllar sonra bir araya gelerek hasret giderdi.

Bizimkiler’in Dunkof’u ve Dilek’iydi! Binnur Şerbetçioğlu ve Ali Uyandıran yıllar sonra buluştu: Başlama yine ’öpeceğim’ diye 3

Eski günleri yad eden Binnur Şerbetçioğlu, Ali Uyandıran ile objektif karşısında verdiği pozu da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

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