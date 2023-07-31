Bizimkiler'in Dunkof'u ve Dilek'iydi! Binnur Şerbetçioğlu ve Ali Uyandıran yıllar sonra buluştu: "Başlama yine 'öpeceğim' diye"

1989 - 2002 arasında ekrana gelen Bizimkiler dizisi 15 sezon boyunca kesintisiz olarak ekranlara geldi. Hâlâ akıllarda olan efsane dizinin oyuncuları Binnur Şerbetçioğlu ile Ali Uyandıran, yıllar sonra buluştu.
Dönemin fenomen dizisinde 'Halis' ve 'Dilek' karakterine hayat veren Binnur Şerbetçioğlu ve Ali Uyandıran, yıllar sonra bir araya gelerek hasret giderdi.
Eski günleri yad eden Binnur Şerbetçioğlu, Ali Uyandıran ile objektif karşısında verdiği pozu da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.