Bizimkiler'in Dunkof'u ve Dilek'iydi! Binnur Şerbetçioğlu ve Ali Uyandıran yıllar sonra buluştu: "Başlama yine 'öpeceğim' diye"

1 1989 - 2002 arasında ekrana gelen Bizimkiler dizisi 15 sezon boyunca kesintisiz olarak ekranlara geldi. Hâlâ akıllarda olan efsane dizinin oyuncuları Binnur Şerbetçioğlu ile Ali Uyandıran, yıllar sonra buluştu.

2 Dönemin fenomen dizisinde 'Halis' ve 'Dilek' karakterine hayat veren Binnur Şerbetçioğlu ve Ali Uyandıran, yıllar sonra bir araya gelerek hasret giderdi.