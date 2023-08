Sibel Can'ın doğum gününde kızı Melisa Ural'dan yüzleri güldüren paylaşım "Annemmm" Çiçeği burnunda anne Sibel Can'la...

14 yaşındayken gelen teklif üzerine oryantal olarak çıkmaya başlayan ve ardından şöhret basamaklarını hızla tırmanan Sibel Can, hem kariyeri hem özel hayatıyla her dönem adından bahsettirmeyi başardı. Hakan Ural ile yaptığı evlilikten Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki çocuğu olan Can, 2000 senesinde Sulhi Aksüt ile evlendi ve Emir adını verdiği oğlunu kucağına aldı. Attığı her adımla adından söz ettiren şarkıcı bu kez kızı Melisa'nın doğum günü paylaşımıyla gündeme geldi. İşte haberin detayları...