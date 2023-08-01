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Sibel Can'ın doğum gününde kızı Melisa Ural'dan yüzleri güldüren paylaşım "Annemmm" Çiçeği burnunda anne Sibel Can'la...

14 yaşındayken gelen teklif üzerine oryantal olarak çıkmaya başlayan ve ardından şöhret basamaklarını hızla tırmanan Sibel Can, hem kariyeri hem özel hayatıyla her dönem adından bahsettirmeyi başardı. Hakan Ural ile yaptığı evlilikten Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki çocuğu olan Can, 2000 senesinde Sulhi Aksüt ile evlendi ve Emir adını verdiği oğlunu kucağına aldı. Attığı her adımla adından söz ettiren şarkıcı bu kez kızı Melisa'nın doğum günü paylaşımıyla gündeme geldi. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 08:45 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 08:56
Sibel Can’ın doğum gününde kızı Melisa Ural’dan yüzleri güldüren paylaşım Annemmm Çiçeği burnunda anne Sibel Can’la... 1

Yugoslav göçmeni Engin Cangüre ve Mudanyalı Emine Gül Sezer Cangüre'nin ilk çocukları olarak Karagümrük semtinde doğan Sibel Can, henüz 14 yaşındayken sahnelerle tanıştı.

Sibel Can’ın doğum gününde kızı Melisa Ural’dan yüzleri güldüren paylaşım Annemmm Çiçeği burnunda anne Sibel Can’la... 2

Babası ile beraber yurt içi ve yurt dışında yaptığı turnelerde hem oryantallik hem de solistlik yapan şarkıcı, Nükhet Duru'nun, Fahrettin Arslan'a tavsiyesi üzerine Maksim Gazinosu'nda çıkmaya başladı.

Sibel Can’ın doğum gününde kızı Melisa Ural’dan yüzleri güldüren paylaşım Annemmm Çiçeği burnunda anne Sibel Can’la... 3

17 yaşındayken assolist olan ve şöhret basamaklarını hızla tırmanan Can, dönemin popüler isimlerinden Hakan Ural'a gönlünü kaptırdı.

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