Büşra Develi'den 900'lü hatlar itirafı geldi olay oldu! Akıncı'nın güzeller güzeli Nergis'i Büşra Develi'nin sevgilisi bakın kim çıktı

atv ekranlarında izleyiciye yeni yılın ilk günü 'merhaba' diyen olan, oyuncu kadrosunda Şükrü Özyıldız, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Atakan Hoşgören, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Müge Boz, Ercü Turan, Berrak Kuş, Berrin Arısoy, Serhan Onat, Yılmaz Bayraktar, Deren Talu, Kubilay Yılmaz, Zeynep Melisa Alpergün, Eren İnan gibi oyuncuları bulunduran Akıncı'nın şüphesiz ki en çok dikkat çeken ismi dizinin başrollerinden güzeller güzeli oyuncu Büşra Develi. 27 yaşında başarılı oyuncu güzelliğiyle ve Juliette Binoche'a olan benzerliğiyle adından söz ettiriyor. 'İbrahim Selim ile Bu Gece'nin yeni bölümüne oyuncu Büşra Develi, samimi itiraflarıyla damgasını vurdu. Develi, herkesin görüntüsünden dolayı ondan zarafet beklediğini ama göründüğünün aksine içinde bir sokak çocuğu barındırdığını itiraf etti.

05.03.2021 09:34 - Son Güncelleme: 05.03.2021 10:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





