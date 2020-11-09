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Birce Akalay'ın romantik aşkı Fasih Saylan'la ilişkisi bitti! Aşkta yüzü gülmeyen Birce'nin ayrılık nedeni...

Daha önce Murat Ünalmış ve Sarp Levendoğlu ile evlenen oyuncu Birce Akalay, geçtiğimiz günlerde evlilik hakkında açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu Birce Akalay, 9 aydır ilişki yaşadığı romantik sevgilisi Fasih Saylan ile ilişkisini noktaladı. Aşkta yüzü gülmeyen Birce'nin ayrılık nedeni de ortaya çıktı.

09.11.2020 09:49 - Son Güncelleme: 09.11.2020 09:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





