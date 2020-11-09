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Birce Akalay'ın romantik aşkı Fasih Saylan'la ilişkisi bitti! Aşkta yüzü gülmeyen Birce'nin ayrılık nedeni...
Birce Akalay'ın romantik aşkı Fasih Saylan'la ilişkisi bitti! Aşkta yüzü gülmeyen Birce'nin ayrılık nedeni...
Daha önce Murat Ünalmış ve Sarp Levendoğlu ile evlenen oyuncu Birce Akalay, geçtiğimiz günlerde evlilik hakkında açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu Birce Akalay, 9 aydır ilişki yaşadığı romantik sevgilisi Fasih Saylan ile ilişkisini noktaladı. Aşkta yüzü gülmeyen Birce'nin ayrılık nedeni de ortaya çıktı.
09.11.2020 09:49
- Son Güncelleme: 09.11.2020 09:49
9 aydır aşk yaşayan Birce Akalay-Fasih Saylan çifti yollarını ayırdı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde dans kulübünde yer alan Fasih Saylan'dan ayrılan Birce'nin aşka yüzü gülmedi.
İkilinin, anlaşamadıkları için ilişkilerini noktaladıkları öğrenildi.
Güzel oyuncunun, dokuz aydır birlikte olduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde dans kulübünde yer alan Fasih Saylan'dan ayrıldığı ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de görüntülenen Birce Akalay, muhabirlerin, "Tek soru istiyoruz, evlenmek istiyor musunuz?" sorusuna tek kelimeyle, "Hayır" yanıtını vermişti.
Birce Akalay, 2011 yılında oyuncu Murat Ünalmış ile dünyaevine girmiş, çift 2012 yılında yollarını ayırmıştı.