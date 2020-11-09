Sinan Akçıl eski eşi Burcu Kıratlı'yla oturduğu evden taşındı! Aşk bitti evler ayrıldı...
Ocak 2019'da Amsterdam'da dünyaevine giren Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, geçen yıl Eylül'de boşandı. Ancak ayrılığa fazla dayanamayan ikili, kısa süre sonra barıştı. İkinci kez evleneceklerine kesin gözle bakılan Akçıl ile Kıratlı, geçtiğimiz günlerde 'aldatma' iddialarıyla gündeme gelmiş ve herkes şoke olmuştu. Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı yine ayrıldı. Ancak bu kez dostane bir şekilde...Aralarındaki aşkın bittiğine karar veren ikili, arkadaş kalabilmek ve birbirlerini daha fazla yıpratmamak adına yollarını ayırmayı tercih etti.
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın bir dargın bir barışık ilişkisi bitti. 2019 yılında oyuncu Burcu Kıratlı ile nikah masasına oturan Sinan Akçıl, 8 ay sonra şiddetli geçimsizlik nedeniyle mahkemeye başvurarak boşandı. İkili, sonrasında ilişkilerine bir şans daha verdi ancak yine olmadı. İkinci kez evlenecekleri beklenen Akçıl ve Kıratlı tamamen yollarını ayırdı.
Geçtiğimiz ay Sinan Akçıl'ın Azerbaycanlı sevgilisi uğruna birlikte yaşadığı eski eşi Burcu Kıratlı'yı terk etti iddia edilmişti. Çıkan haberlerin ardından açıklama yapan Akçıl ise, iddiaların doğru olmadığı ancak eski eşiyle ayrıldıklarını söylemişti. Ardından ünlü popçu, bu haber sayesinde yeniden barıştıklarını da dile getirmişti.