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Sinan Akçıl eski eşi Burcu Kıratlı'yla oturduğu evden taşındı! Aşk bitti evler ayrıldı...

Ocak 2019'da Amsterdam'da dünyaevine giren Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, geçen yıl Eylül'de boşandı. Ancak ayrılığa fazla dayanamayan ikili, kısa süre sonra barıştı. İkinci kez evleneceklerine kesin gözle bakılan Akçıl ile Kıratlı, geçtiğimiz günlerde 'aldatma' iddialarıyla gündeme gelmiş ve herkes şoke olmuştu. Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı yine ayrıldı. Ancak bu kez dostane bir şekilde...Aralarındaki aşkın bittiğine karar veren ikili, arkadaş kalabilmek ve birbirlerini daha fazla yıpratmamak adına yollarını ayırmayı tercih etti.

09.11.2020 09:12 - Son Güncelleme: 09.11.2020 09:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





