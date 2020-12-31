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Bircan Bali'nin tuvalet ifşasına Demet Akalın'dan yanıt! Tuvaleti kirleten ünlü isim kim?
Bircan Bali'nin tuvalet ifşasına Demet Akalın'dan yanıt! Tuvaleti kirleten ünlü isim kim?
Bircan Bali'nin tuvalet ifşasına Demet Akalın'dan yanıt! Tuvaleti kirleten ünlü isim kim? Demet Akalın, İbo Show programına konuk gelen ve kulisini kullanan bir sanatçının tuvaletini pis bıraktığını söylemiş ve ortalık karışmıştı. Akalın'ın tuvalet açıklamasının ardından o sanatçının kim olduğuna dair sosyal medyada anketler dahi düzenlendi. 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucu Bircan Bali, o ismin Zara olduğunu öne sürdü. Bali'nin iddiaları sonrası açıklama yapan Demet Akalın, "Benim olmadığım yerde nasıl Zara diyebilirim. Ne ayıp" şeklinde çıkan haberleri yalanladı.
31.12.2020 13:32
- Son Güncelleme: 31.12.2020 13:32
Bircan Bali'nin tuvalet ifşasına Demet Akalın'dan yanıt! Tuvaleti kirleten ünlü isim kim? İbo Show'a katılan bir sanatçı Demet Akalın'ın kulisini kullandığı ve tuvaletini kirli bıraktığı iddiası büyüyor. Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde ortak kullanılan kuliste tuvaletinin pis bırakıldığını söyleyerek sosyal medyadan isyan etmişti.
Akalın, isim vermeden tuvaletini kirleten kişi hakkında "Söylerdim ama çok ayıp olurdu! Hiçbir kadın sanatçı olmasına gerek yok! O klozeti öyle bırakmaz! Erkek belki" yorumunu yapmıştı.
BİRCAN BALİ CANLI YAYINDA AÇIKLADI
Bu kişinin kim olduğu merak konusu olurken, 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucusu Bircan Bali, canlı yayında Demet Akalın'ın tuvaletini kirleten kişinin adını açıkladı.
Bali, konuyla ilgili, "Demet Akalın bunu söyledi pimi çekti ve polemikten uzak durmak adına isim vermedi ya ben ismi söylüyorum, şimdi yiyin birbirinizi. Ben duyduğumu söylüyorum. Valla ben bir şey demedim ama duyduğum kadarıyla Zara..."
"Zara'yla alakalı dedikodu onaylandı. Kameraya yakalandı diyelim. Demet Akalın'ın söylediği tarihle o kulisi kullanan kişi sayısı ortaya çıktı ama şimdi Demet bir manevrayla 'Hayır, ben onu kastetmedim' diyebilir. Demet'in bunu Zara olarak işaret ettiğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.