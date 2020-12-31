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Bircan Bali'nin tuvalet ifşasına Demet Akalın'dan yanıt! Tuvaleti kirleten ünlü isim kim?

Bircan Bali'nin tuvalet ifşasına Demet Akalın'dan yanıt! Tuvaleti kirleten ünlü isim kim? Demet Akalın, İbo Show programına konuk gelen ve kulisini kullanan bir sanatçının tuvaletini pis bıraktığını söylemiş ve ortalık karışmıştı. Akalın'ın tuvalet açıklamasının ardından o sanatçının kim olduğuna dair sosyal medyada anketler dahi düzenlendi. 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucu Bircan Bali, o ismin Zara olduğunu öne sürdü. Bali'nin iddiaları sonrası açıklama yapan Demet Akalın, "Benim olmadığım yerde nasıl Zara diyebilirim. Ne ayıp" şeklinde çıkan haberleri yalanladı.

31.12.2020 13:32 - Son Güncelleme: 31.12.2020 13:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





