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İbo Show yılbaşı özel programında Bülent Ersoy rüzgarı! Mal varlığıyla ağızları açık bıraktı...

İbo Show yılbaşı özel programında Bülent Ersoy rüzgarı! İbo Show Yılbaşı program tanıtımı yayınlandı. Yılbaşı özel programında kahkaha, eğlence ve bol şarkının olacağı İbo Show'un konukları; Bülent Ersoy, Seda Sayan, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Şafak Sezer. Bülent Ersoy ile İbrahim Tatlıses'in diyalogları şimdiden merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da 40 milyon lira değerinde 2 süper villa satın alan Diva Bülent Ersoy'un mal varlığı ise sosyal medya gündeminde.

31.12.2020 14:18 - Son Güncelleme: 31.12.2020 14:19
İbo Show yılbaşı özel programında Bülent Ersoy rüzgarı! Mal varlığıyla ağızları açık bıraktı...

İbo Show yılbaşı özel programında Bülent Ersoy rüzgarı! geçtiğimiz günlerde Bodrum'dan ii villa satın alan Bülent Ersoy, kısa sürede sosyal medya gündemine oturdu. İbo Show Yılbaşı program tanıtımında yer alan Bülent Ersoy, mal varlığıyla gündem oldu.

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İbo Show yılbaşı özel programında Bülent Ersoy rüzgarı! Mal varlığıyla ağızları açık bıraktı...

40 milyon liraya Bodrum Kalesi manzaralı 2 villa satın alan ve tapu işlemleri için geçtiğimiz kasım ayında 2 günlük Bodrum'da bulunan Bülent Ersoy, "Koronavirüs ile ilgili herkes bir açıklama yapıyor. Benim bir şey söylemem abesle iştigal olur. Virüs ile ilgili bilirkişiler açıklama yapıyor ben de layıkıyla uygulama çalışıyorum. Bodrum'dan iki villa aldım. İki günlüğüne onun için geldim. Yarın tapu işlemleri bitiyor. İşlerim bitince hemen İstanbul'a döneceğim." dedi.

İbo Show yılbaşı özel programında Bülent Ersoy rüzgarı! Mal varlığıyla ağızları açık bıraktı...

Bodrum'daki villasına 100 bin TL'ye eşya alan Bülent Ersoy, koronavirüs pandemisi nedeniyle konserlerin askıya alındığı şu günlerde tadilat işleriyle uğraşıyor. Ersoy, yeni evinin tüm işleri biter bitmez soluğu Bodrum'da alacak.

İbo Show yılbaşı özel programında Bülent Ersoy rüzgarı! Mal varlığıyla ağızları açık bıraktı...

"BEN FİYAT KONUŞMAM, GEREK YOK"
Daha önce basında villaların fiyatları ile ilgili çıkan haberlerin abartılı olduğuna dikkati çeken Ersoy, "Zaten rakamları biliyorsunuz. Ben fiyat konuşmam, buna gerek yok, beğendim ve iki villa aldım." diye konuştu.

İbo Show yılbaşı özel programında Bülent Ersoy rüzgarı! Mal varlığıyla ağızları açık bıraktı...

"KENDİ KARARIMI KENDİM VERİR, ONU UYGULARIM"

Pandemi döneminde Bodrum'da ikinci konutları olanların nüfus kayıtlarını ilçeye aldırmaları çağrıları olduğunun hatırlatılması üzerine Ersoy, "Ben duymadım. Böyle şeyleri çok da ciddiye almam. Kararları kendim veririm ve onu uygularım." dedi.

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