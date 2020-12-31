İbo Show yılbaşı özel programında Bülent Ersoy rüzgarı! Mal varlığıyla ağızları açık bıraktı...
İbo Show yılbaşı özel programında Bülent Ersoy rüzgarı! İbo Show Yılbaşı program tanıtımı yayınlandı. Yılbaşı özel programında kahkaha, eğlence ve bol şarkının olacağı İbo Show'un konukları; Bülent Ersoy, Seda Sayan, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Şafak Sezer. Bülent Ersoy ile İbrahim Tatlıses'in diyalogları şimdiden merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da 40 milyon lira değerinde 2 süper villa satın alan Diva Bülent Ersoy'un mal varlığı ise sosyal medya gündeminde.
31.12.2020 14:18
- Son Güncelleme: 31.12.2020 14:19
İbo Show yılbaşı özel programında Bülent Ersoy rüzgarı! geçtiğimiz günlerde Bodrum'dan ii villa satın alan Bülent Ersoy, kısa sürede sosyal medya gündemine oturdu. İbo Show Yılbaşı program tanıtımında yer alan Bülent Ersoy, mal varlığıyla gündem oldu.
40 milyon liraya Bodrum Kalesi manzaralı 2 villa satın alan ve tapu işlemleri için geçtiğimiz kasım ayında 2 günlük Bodrum'da bulunan Bülent Ersoy, "Koronavirüs ile ilgili herkes bir açıklama yapıyor. Benim bir şey söylemem abesle iştigal olur. Virüs ile ilgili bilirkişiler açıklama yapıyor ben de layıkıyla uygulama çalışıyorum. Bodrum'dan iki villa aldım. İki günlüğüne onun için geldim. Yarın tapu işlemleri bitiyor. İşlerim bitince hemen İstanbul'a döneceğim." dedi.
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