Miray Daner de mi estetikli? Kendine neler yaptın Miray! Miray Daner'in eski halini görenler son haliyle farka şaştı kaldı

Şüphesiz son dönemde adını sıkça duyduğumuz isimlerden biri de Miray Daner. 21 yaşındaki genç oyuncu Vatanım Sensin adlı dizide hayat verdiği Hilal karakteriyle kısa sürede kariyer basamaklarını ikişer-üçer çıktı. Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçi sayısıyla yakın markajda olan Miray Daner sosyal medyanın gündeminde. Sebebi ise inanılmaz değişimi. O Ses Yılbaşı 2021 bölümünde sahne alan Miray Daner malumunuz Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile kuzen. Kubilay Aka'yla bir dönem aşk yaşayan yine adı kendisi gibi oyuncu olan Boran Kuzum'la sevgililik iddialarına karışan Miray Daner'in değişimi sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Estetik yaptırıp yaptırmadığı bilinmiyor Miray Daner'in ancak bir değişim söz konusu. Gelin başta Miray Daner olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimlerine bir bakalım.