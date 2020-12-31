Bugünkü
Takvim
Haberler Galeri Magazin Miray Daner de mi estetikli? Kendine neler yaptın Miray! Miray Daner'in eski halini görenler son haliyle farka şaştı kaldı

Miray Daner de mi estetikli? Kendine neler yaptın Miray! Miray Daner'in eski halini görenler son haliyle farka şaştı kaldı

Şüphesiz son dönemde adını sıkça duyduğumuz isimlerden biri de Miray Daner. 21 yaşındaki genç oyuncu Vatanım Sensin adlı dizide hayat verdiği Hilal karakteriyle kısa sürede kariyer basamaklarını ikişer-üçer çıktı. Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçi sayısıyla yakın markajda olan Miray Daner sosyal medyanın gündeminde. Sebebi ise inanılmaz değişimi. O Ses Yılbaşı 2021 bölümünde sahne alan Miray Daner malumunuz Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile kuzen. Kubilay Aka'yla bir dönem aşk yaşayan yine adı kendisi gibi oyuncu olan Boran Kuzum'la sevgililik iddialarına karışan Miray Daner'in değişimi sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Estetik yaptırıp yaptırmadığı bilinmiyor Miray Daner'in ancak bir değişim söz konusu. Gelin başta Miray Daner olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimlerine bir bakalım.

31.12.2020 12:03 - Son Güncelleme: 31.12.2020 12:05
Miray Daner de mi estetikli? Kendine neler yaptın Miray! Miray Daner'in eski halini görenler son haliyle farka şaştı kaldı

O Ses Türkiye Yılbaşı 2021 performansı ile gündeme gelen Miray Daner, 15 Ocak 1999, İstanbul doğumlu Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Miray Daner de mi estetikli? Kendine neler yaptın Miray! Miray Daner'in eski halini görenler son haliyle farka şaştı kaldı

Adeta ekran önünde büyüyen isimlerden biri olan Miray Daner'in yıllar içerisindeki değişimi gözlerden kaçmıyor. Miray Daner'in estetik yaptırıp yaptırmadığı bilinmiyor ama Miray Daner büyüdükçe güzelliğine güzellik katmış. İşte başta Miray Daner olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi.

Miray Daner de mi estetikli? Kendine neler yaptın Miray! Miray Daner'in eski halini görenler son haliyle farka şaştı kaldı
Miray Daner de mi estetikli? Kendine neler yaptın Miray! Miray Daner'in eski halini görenler son haliyle farka şaştı kaldı
Miray Daner de mi estetikli? Kendine neler yaptın Miray! Miray Daner'in eski halini görenler son haliyle farka şaştı kaldı
DİĞER GALERİLER