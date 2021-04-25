RAMAZAN İMSAKİYE
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İbrahim Tatlıses gözyaşları içinde yakardı! Ne servet ne başka bir şey! İbrahim Tatlıses'in tek duası...

Ne servet ne başka bir şey! 9 yıl aradan sonra İbo Show'la ekranlara geri dönen usta nasatçı İbrahim Tatlıses, programda gözyaşları içinde yakardı. İbo Show son bölümde Zekeriya Ünlü ile sıra gecesi yapıldı. Stüdyoda çiğ köfte yoğuruldu, türküler söylendi. Bu esnada duygusal anlar yaşayan 69 yaşındaki Tatlıses gözyaşları içinde "Allah'ım sesimi geri ver! Sesimi geri vermezsen oturduğum yeri geri ver. Senden önüne eğilerek rica ediyorum. Derdi sen verdin dermanımı da ver" diyerek dua etti. O anlar yürek sızlattı.

25.04.2021 15:34 - Son Güncelleme: 25.04.2021 15:50
İbrahim Tatlıses gözyaşları içinde yakardı! Ne servet ne başka bir şey! İbrahim Tatlıses'in tek duası...

NE SERVET NE BAŞKA BİR ŞEY!

İbrahim Tatlıses gözyaşları içinde yakardı! Dokuz yıl aradan sonra 'İbo Show' ile ekranlara geri dönen İbrahim Tatlıses, her cumartesi izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. İbo Show son bölümde Tatlıses, gözyaşlarını tutamadı.

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İbrahim Tatlıses gözyaşları içinde yakardı! Ne servet ne başka bir şey! İbrahim Tatlıses'in tek duası...

Konuk Onur Ünlü ile sıra gecesi düzenlendi. Stüdyoda çiğ Köfte yoğuruldu, türküler söylendi. Sıra gecesinin bir bölümünde İbrahim Tatlıses, duygusal anlar yaşadı.

İbrahim Tatlıses gözyaşları içinde yakardı! Ne servet ne başka bir şey! İbrahim Tatlıses'in tek duası...

GÖZYAŞLARIYLA DUA ETTİ
Programda eski görüntülerin VTR'sini görünce duygusal dakikalar yaşayan İbrahim Tatlıses, ağlayarak Allah'a yakardı.
İmparator, "Allah'ım sesimi geri ver! Sesimi geri vermezsen oturduğum yeri geri ver. Senden önüne eğilerek rica ediyorum. Derdi sen verdin dermanımı da ver" diyerek dua etti.

Zekeriya Ünlü de "Neler yapmışsın abi, hep söylüyorum bu dünyaya bir İbrahim Tatlıses daha gelmez" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses gözyaşları içinde yakardı! Ne servet ne başka bir şey! İbrahim Tatlıses'in tek duası...

TATLISES'TEN 11 YIL SONRA BİR İLK
Geçtiğimiz hafta İrem Derici, Deniz Seki, Sinan Akçıl ve Erkan Petekkaya'nın konuk olduğu İbo Show'da; İmparator sevenlerine sürpriz yapmıştı. Tatlıses, 11 yıl sonra çıkardığı 'Gelmesin' adlı yeni şarkısını seslendirmişti.

İbrahim Tatlıses gözyaşları içinde yakardı! Ne servet ne başka bir şey! İbrahim Tatlıses'in tek duası...

Zaman zaman İbo Show'da duygusal anlar yaşayan Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda unutulmaz performanslarının yayınlandığı VTR'nin ardından gözyaşlarını tutamamıştı.