İbrahim Tatlıses gözyaşları içinde yakardı! Ne servet ne başka bir şey! İbrahim Tatlıses'in tek duası...

Ne servet ne başka bir şey! 9 yıl aradan sonra İbo Show'la ekranlara geri dönen usta nasatçı İbrahim Tatlıses, programda gözyaşları içinde yakardı. İbo Show son bölümde Zekeriya Ünlü ile sıra gecesi yapıldı. Stüdyoda çiğ köfte yoğuruldu, türküler söylendi. Bu esnada duygusal anlar yaşayan 69 yaşındaki Tatlıses gözyaşları içinde "Allah'ım sesimi geri ver! Sesimi geri vermezsen oturduğum yeri geri ver. Senden önüne eğilerek rica ediyorum. Derdi sen verdin dermanımı da ver" diyerek dua etti. O anlar yürek sızlattı.

25.04.2021 15:34 - Son Güncelleme: 25.04.2021 15:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





