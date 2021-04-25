İbrahim Tatlıses gözyaşları içinde yakardı! Ne servet ne başka bir şey! İbrahim Tatlıses'in tek duası...
Ne servet ne başka bir şey! 9 yıl aradan sonra İbo Show'la ekranlara geri dönen usta nasatçı İbrahim Tatlıses, programda gözyaşları içinde yakardı. İbo Show son bölümde Zekeriya Ünlü ile sıra gecesi yapıldı. Stüdyoda çiğ köfte yoğuruldu, türküler söylendi. Bu esnada duygusal anlar yaşayan 69 yaşındaki Tatlıses gözyaşları içinde "Allah'ım sesimi geri ver! Sesimi geri vermezsen oturduğum yeri geri ver. Senden önüne eğilerek rica ediyorum. Derdi sen verdin dermanımı da ver" diyerek dua etti. O anlar yürek sızlattı.
GÖZYAŞLARIYLA DUA ETTİ
Programda eski görüntülerin VTR'sini görünce duygusal dakikalar yaşayan İbrahim Tatlıses, ağlayarak Allah'a yakardı.
İmparator, "Allah'ım sesimi geri ver! Sesimi geri vermezsen oturduğum yeri geri ver. Senden önüne eğilerek rica ediyorum. Derdi sen verdin dermanımı da ver" diyerek dua etti.
Zekeriya Ünlü de "Neler yapmışsın abi, hep söylüyorum bu dünyaya bir İbrahim Tatlıses daha gelmez" ifadelerini kullandı.