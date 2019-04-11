Bir Zamanlar Çukurova'ya Adanalı'nın yıldız oyuncusu katıldı! Bir Zamanlar Çukurova'nın Ercüment'i bakın kim!
Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Atv'nin zirveyi elden bırakmayan dizisi Bir Zamanlar Çukurova'ya, eskiden çok izlenen, Oktay Kaynarca'nın da başrolde olduğu Adanalı dizisinde Ferruh karakterine hayat veren Rüzgar Aksoy katıldı. Rüzgar Aksoy, Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar'ın yurt dışından gelen yakışıklı, uçarı yeğeni Ercüment karakterine hayat verecek. Rüzgar Aksoy'un kardeşi de kendisi gibi ünlü bir isim çıktı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'ya katılan Adanalı'nın yıldız oyuncusu...
Bir Zamanlar Çukurova dizisine sürpriz bir isim dahil oldu. İddialara göre şimdilik 4 bölüm için anlaşan oyuncu, efsane dizi Adanalı'da Ferruh karakterine hayat veren Rüzgar Aksoy. Hünkar'ın yurtdışından gelen yakışıklı, uçarı yeğeni Ercüment karakterine hayat verecek. Yakışıklı oyuncu Rüzgar Aksoy kimdir? Bu konu merak edilirken, Rüzgar Aksoy'un kardeşi Umut Aksoy'un da dizi oyunculuğu ve seslendirme yaptyığı ortaya çıktı. Rüzgar Aksoy ile Umut Aksoy kardeşlerin birbirine olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 28. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 28. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA
Adanalı dizisi ile 2010 yılında ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Rüzgar Aksoy, Türkan, Karakol, Annem Uyurken, Ah Neriman ve Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizilerinde rol almıştır. Son olarak Show Tv ekranlarında yayınlanan Yüz Yüze dizisinin kadrosunda yer almış ve Ender karakterini canlandırmıştır. İşte Rüzgar Aksoy'un ikizi gibi görünen kardeşi Umut Aksoy ve diğer ünlülerin kardeşleri...