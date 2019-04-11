Bir Zamanlar Çukurova'ya Adanalı'nın yıldız oyuncusu katıldı! Bir Zamanlar Çukurova'nın Ercüment'i bakın kim!

Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Atv'nin zirveyi elden bırakmayan dizisi Bir Zamanlar Çukurova'ya, eskiden çok izlenen, Oktay Kaynarca'nın da başrolde olduğu Adanalı dizisinde Ferruh karakterine hayat veren Rüzgar Aksoy katıldı. Rüzgar Aksoy, Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar'ın yurt dışından gelen yakışıklı, uçarı yeğeni Ercüment karakterine hayat verecek. Rüzgar Aksoy'un kardeşi de kendisi gibi ünlü bir isim çıktı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'ya katılan Adanalı'nın yıldız oyuncusu...

11.04.2019 14:46 - Son Güncelleme: 11.04.2019 14:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





