Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek siyah mayolu tekne karesiyle mest etti! Fiziğiyle büyülemişti

Oyuncu kadrosunda Kerem Alışık, Murat Ünalmış, Nazan Kesal, Hilal Altınbilek, Melike İpek Yalova, Hülya Darcan, Furkan Palalı, Hande Soral gibi isimleri bulunduran, perşembe akşamlarının değişmez liderdi Bir Zamanlar Çukurova en çok da Hilal Altınbilek'e yaradı. Kariyer basamaklarını Bir Zamanlar Çukurova sonrası ikişer, üçer tırmanan Hilal Altınbilek'in attığı her adım yakından takip ediliyor. Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırak Hilal Altınbilek'in sosyal medya paylaşımları yakından takip ediliyor. Son olarak paylaştığı tatil pozuyla nefesleri kesti. İşte o kare.

15.06.2021 14:45 - Son Güncelleme: 15.06.2021 14:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





