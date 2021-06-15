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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Yaman'ı Engin Benli'nin eşi bakın kim çıktı! O da oyuncu üstelik çiftin boyları kadar oğlu var

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Yaman'ı Engin Benli'nin eşi bakın kim çıktı! O da oyuncu üstelik çiftin boyları kadar oğlu olduğunu görenler şaşırıyor. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO 199. bölüm ile 6. sezona veda ediyor. Sezon finali bölümünde Yaman Korkmaz karakterine hayat veren Engin Benli'nin Oktay Kaynarca ile düşmanlarına kuracağı tuzak geceye damga vuracak. Başarılı oyuncu şimdiden sosyal medya gündeminde en çok konuşulanlar arasına girdi. 51 yaşındaki Engin Benli'nin eşini görenler hayran kalıyor. O da çok ünlü bir isim... Çiftin bir de Rüzgar adında bir oğlu var.

15.06.2021 14:55 - Son Güncelleme: 15.06.2021 15:03
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Yaman'ı Engin Benli'nin eşi bakın kim çıktı! O da oyuncu üstelik çiftin boyları kadar oğlu var

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Yaman'ı sosyal medya gündeminde. 199. bölüm ile EDHO sezon finaline giriyor. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali gecesine damga vuracak isimler arasında yer alan Engin Benli'nin özel hayatı merak konusu oldu.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Yaman'ı Engin Benli'nin eşi bakın kim çıktı! O da oyuncu üstelik çiftin boyları kadar oğlu var

23 Şubat 1970 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Engin Benli'nin eşi güzelliiyle hayran bırakıyor. Rüzgar adında bir de erkek evlada sahip olan çift, mutlu ailesi ile gündemde. İşte başta Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Yaman'ı Engin Benli olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Yaman'ı Engin Benli'nin eşi bakın kim çıktı! O da oyuncu üstelik çiftin boyları kadar oğlu var

ONUR BULDU VE EŞİ DUYGU KOZ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Yaman'ı Engin Benli'nin eşi bakın kim çıktı! O da oyuncu üstelik çiftin boyları kadar oğlu var
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Yaman'ı Engin Benli'nin eşi bakın kim çıktı! O da oyuncu üstelik çiftin boyları kadar oğlu var