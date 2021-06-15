Bergüzar Korel bebeğinin cinsiyetini açıkladı! Üçüncü çocuğuna hamile olan Bergüzar: "Allah biliyor çok istedim..."
Bergüzar Korel bebeğinin cinsiyetini açıkladı! Üçüncü çocuğuna hamile olan 38 yaşındaki Bergüzar Korel Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. 2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile dünyaevine giren Bergüzar Korel, karnı burnunda hali ile geçtiğimiz günlerde sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulmuştu. Ali ve Han adında iki erkek evladı olan Bergüzar Korel, üçüncü bebeğinin cinsiyetini sevenleriyle paylaştı.
"ALLAH BİLİYOR ÇOK İSTEDİM..."
Bergüzar Korel bebeğinin cinsiyetini açıkladı! 2009 yılında nikâh masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, ilk çocukları Ali'yi 2010'da kucaklarına almıştı. Korel ve Ergenç, geçen yıl mart ayında çocukları Han'ın dünyaya gelmesiyle ikinci kez anne-baba olmuştu. Ergenç çifti, şimdilerde üçüncü çocuk heyecanı yaşıyor.
"Allah biliyor çok istedim.. Ailemiz, en yakınlarımız, can dostlarımız… Herkes… Büyük bir ailemiz, sağlıklı, mutlu evlatlarımız olsun. E biri de kız olsun. Ne kadar çok istediysek Han'ımız daha yaşını doldurmadan kız evladımızın mutluluğu heyecanı hepimizi sardı. Canım Hatice'm toplamış tüm arkadaşlarımızı birkaç hafta önce bana böyle bir sürpriz yaptı. Hepsi benden heyecanlı. Sözleştik, sağlıkla, mutlulukla ilerleyen günlerde tüm erkek anneleri olarak içimizde kalan tüm simleri, balonları, tülleri birbirinize dolayıp eğleneceğiz Allah nasip ederse. Bu mutluluğumuzu sizinle de paylaşmak istedim. Mutlu günlerinizde kalbi hep sizinle atan güzel insanlar hiç eksilmesin hayatınızdan. Sevgiyle."