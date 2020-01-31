Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin fotoğrafları şoke etti! Adeta farklı biri

Bir Zamanlar Çukurova ATV ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Kadrosunda yer alan oyuncular ise büyük beğeni topluyor. Perşembe akşamlarının en çok konuşulan isimlerinden olan Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye rolünü canlandıran Selin Yeninci, özel hayatındaki farklı tarzıyla dikkat çekti. Rekortmen dizinin dikkat çeken isimlerinden olmayı başaran Yeninci, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda adeta başka biri... Fotoğrafları sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutulan Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci, herkesi hayrete düşürdü. İşte Selin Yeninci'nin fotoğrafları.

31.01.2020 09:00 - Son Güncelleme: 31.01.2020 09:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





