Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi meğer Payitaht Abdülhamid oyuncusuymuş... Görenler şoke oldu
Hercai'de Miran Aslanbey karakteri ile izleyici karşısına çıkan Akın Akınözü, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekti. Yayına girdiği tarihten itibaren izleyiciyi ATV ekranlarına kilitleyen Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü, başarılı oyunculuğunun yanı sıra ailesiyle de gündem oldu. 29 yaşındaki Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü'nün Payitaht Abdülhamid dizisinde rol aldığını öğrenenler şoke oldu. Payitaht Abdülhamid ve Muhteşem Yüzyıl gibi dönem dizileriyle tanınan Akın Akınözü, 1 Ocak 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim gördü. Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında boy gösterdi, daha sonra ise Arkadaşlar İyidir dizisinde rol aldı.
31.01.2020 09:39
- Son Güncelleme: 31.01.2020 09:40
Hercai dizisi ATV ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Hercai bu kadar popüler olunca dizi oyuncuları da yakından takip ediliyor. Reyting rekortmeni Hercai dizisinde Miran Aslanbey rolünde izleyici karşısına çıkan Akın Akınözü, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekti. Yayına girdiği tarihten itibaren izleyiciyi ATV ekranlarına kilitleyen Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü ailesiyle gündem oldu. Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim almıştır. Miran karakteri ile herkesi kendisine hayran bırakan Akın Akınözü'nün annesinin kim olduğunu biliyor musunuz? İşte Akın Akınözü ve ünlülerin anneleri.
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