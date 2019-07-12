Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci bu fotoğrafı ile çok konuşuldu!
ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova perşembe akşamlarına damgasını vuruyor. Dizinin dikkat çeken karaterlerinden biri olan Saniye'ye hayat veren Selin Yeninci kuşkusuz sezonun yıldızı parlayan isimlerinden biri oldu. Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Gaffur'un eşi Saniye olarak tanıyanlar onun gerçek halini görünce oldukça şaşırıyor. Güzelliği ve kendine has tarzı ile dikkat çeken Selin Yeninci sezon finali yaparak ara veren dizinin yorgunluğunu tatil yaparak atıyor. Tatil fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Selin Yeninci ortalığı sallıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin tatil pozları vediğer ünlü isimlerin tatil pozları…
12.07.2019 13:50
- Son Güncelleme: 12.07.2019 14:06
ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi perşembe akşamlarına damgasını vuruyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş'in yer aldığı dizi yan rollerle de akıllara kazındı onlardan biri de Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci. Bir anda dizinin parlayan yıldızı haline gelen Selin Yeninci yakından takip ediliyor. Şu sıralar tatilde olan güzel oyuncu tatil fotoğrafları ile sosyal medyayı sallıyor. İşte Selin Yeninci'nin olay yaratan tatil pozları ve diğer ünlülerin tatil fotoğrafları…
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