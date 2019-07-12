Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci bu fotoğrafı ile çok konuşuldu!

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi perşembe akşamlarına damgasını vuruyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş'in yer aldığı dizi yan rollerle de akıllara kazındı onlardan biri de Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci. Bir anda dizinin parlayan yıldızı haline gelen Selin Yeninci yakından takip ediliyor. Şu sıralar tatilde olan güzel oyuncu tatil fotoğrafları ile sosyal medyayı sallıyor. İşte Selin Yeninci'nin olay yaratan tatil pozları ve diğer ünlülerin tatil fotoğrafları…