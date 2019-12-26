Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel Züleyha'sı Hilal Altınbilek'i hiç böyle görmediniz! İnanılmaz değişim

Bir Zamanlar Çukurova, perşembe günlerinde liderlik tahtına bir yerleşti, pir yerleşti. Yeni bölümleri merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova'nın başrollerinde Hilal Altınbilek, Uğur Güneşi Murat Ünalmış ve Vahide Perçin yer alıyor. Dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri hiç kuşkusuz güzelliğiyle büyüleyen Hilal Altınbilek. Bir Zamanlar Çukurova, Hilal Altınbilek'in kariyer basamaklarını ikişer, üçer tırmanmasını sağladı desek yeridir. Sosyal medyada da adından sıklıkla söz ettiren Hilal Altınbilek'in yıllar öncesine ait ortaya çıkan iki fotoğrafı şaşkına çevirdi. Biri çocukluk biri gençlik fotoğrafı olan bu karelere gerçekten şaşmamak mümkün değil. Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in bu görüntüleri sizi çok şaşırtacak.

26.12.2019 09:43 - Son Güncelleme: 26.12.2019 10:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





