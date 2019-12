Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar karın kaslarıyla çok konuşuldu! İşte ünlülerin spor yaparken halleri

Kuruluş Osman gibi dev bir projede yer alan ve Burçin Hatun karakterine hayat veren Aslıhan Karalar, ilk bölümden itibaren dikkat çeken isimlerden oldu. Başrollerinde Burak Özçivit, Ragıp Savaş, Nurettin Sönmez, Saruhan Hünel gibi deneyimli oyuncuların yer aldığı Kuruluş Osman'ın kadın oyuncularından olan Aslıhan Karalar düzgün fiziği ile göz dolduruyor. 2017 Best Model of The World birincisi olarak güzelliğini tescilleyen 19 yaşındaki Aslıhan Karalar, sık sık spor yaparken paylaşımlarda bulunuyor. Kaslı vücudu dikkatlerden kaçmayan Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'a takipçilerinden de övgü dolu yorumlar geliyor. İşte Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'ın spor halleri ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin spor paylaşımları...

