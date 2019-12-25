Son halini görenler gözlerine inanamadı! Hababam Sınıfı serisinin 'Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel...
Türk sinemasına damga vuran Hababam Sınıfı serisinde 'Çalışkan Ahmet' karakterine hayat veren Ahmet Sezerel son zamanlarda büyük merak konusu olmuştu. 'Çalışkan Ahmet' rolüyle hafızalara kazınan Sezerel'in doğum günü fotoğrafı olay oldu. Yaş gününü dostlarıyla birlikte kutlayan Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi. İşte Hababam Sınıfı serisinin 'Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel ve diğer ünlülerin şaşırtan değişimi...
25.12.2019 22:51
- Son Güncelleme: 25.12.2019 22:59
Hababam Sınıfı serisinde Çalışkan Ahmet karakterine hayat veren Ahmet Sezerel, doğum günündeki fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. 66. yaşını Bodrum'daki Torba Sanat Evi'nde dostlarıyla kutlayan Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel, yıllar içindeki değişimiyle şaşkına çevirdi.
Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel, oyunculuğa neden devam etmediğini de açıkladı. Sezerel, "Beni cezbeden bir senaryoyla karşılaşmadım. Her zaman kamera arkasında olmayı tercih ettim." ifadelerini kullandı.
Hababam Sınıfın'daki rolüyle Yeşilçam'ın unutulmazları arasına giren Ahmet Sezerel'in doğum günündeki son hali dikkat çekti. İşte Ahmet Sezerel'in doğum gününden sosyal medyaya yansıyan o fotoğraf.
Ahmet Sezerel'in 66. yaş günündeki kutlamadan çıkan fotoğraf sonrası, Yeşilçam ve günümüz ünlülerinin değişimleri merak konusu oldu. İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimleri..